Модное дефиле «Создай лучшую версию себя»

Какие модные тренды вы обязаны попробовать до конца летнего сезона, когда в запасе всего лишь месяц на смелые эксперименты?

29 июля в 19.00, в пространстве Арт-Холл "Президент" пройдет модное дефиле от Первой Женской Академии совместно с российским модным домом ANROSTORE и дизайнерским шоу-румом GOMA&CO

Гостям обещают разобраться с актуальными трендами и создать лучшую версию себя на текущий летний сезон. Ведущая показа Евгения Кор. В программе мероприятия:

легкий приветственный фуршет,

показ коллекций ANROSTORE и GOMA&CO,

нетворкинг от Первой Женской Академии,

консультации стилистов и визажистов Первой Женской Академии,

выставка картин художника Оксаны Слободиной

ANROSTORE – российский модный дом в котором выпускается не просто одежда, а ода женской красоте. Все изделия являются авторскими, большая часть из которых ручная работа. Образы создаются так, чтоб поменяв всего лишь одну деталь можно было перевоплотится из строго руководителя в очаровательную музу.

GOMA&CO - концептуальная арт-площадка, на которой представлены коллаборация стильных и необычных брендов одежды и аксессуаров. На модном дефиле будут представлены следующие марки: Goma_fashion_lab – каждая модель бренда эксклюзив, который создается на стыке истории, искусства и моды. Art of simplicity - это экологичные и натуральные ткани, силуэт, оставляющий пространство между телом и одеждой. NeverFashion подходит тем, кто хочет нарядится во что-нибудь этакое. Широкие кимоно и оригинального кроя фраки послужат отличной альтернативой джинсам и толстовкам. Ndombi Stella, Galerosh и NikitaOkishev – предлагают одежду, которая раскрывает внутренний мир. Обратите внимание, что все модели можно будет приобрести на импровизированном маркете.