Модное хобби: знаменитости учат танцевать на льду

Зима пока вовсе не собирается отказываться от своих прав и у нас впереди еще больше месяца, что получить большую порцию снежно-ледяных развлечений. Мороз и солнце, смех и улыбки, танцы и хороводы царят на популярном катке «Лед» в старинном московском парке «Сокольники», который собирает в своем пространстве всех любителей всегда модного активного отдыха.

Совсем недавно звездной гостьей парка стала Мастер спорта международного класса и просто красавица Анастасия Гребенкина, которая подарила зрителям свой лиричный танец на льду под песню Елены Ваенги «Снег».

Кроме очаровательного шоу, которое можно смело назвать настоящим балетом на льду, Гребенкина приготовила сюрприз для детей - мастер-класс в самом центре катка, чтобы каждый маленький спортсмен смог научиться чемпионским секретам фигурного катания.

Поддержать известную фигуристку приехали муж и сын Анастасии, а также актриса театра и кино Алиса Гребенщикова с сыном и подругой.

Звездное шоу и мастер-класс Анастасии Гребенкиной состоялись в рамках программы «Улыбайтесь вместе» от бренда Colgate. Идея проекта - напоминать нам и важности улыбок и хорошего настроения в любую погоду! Публикуйте свой фото на катке с хэштегами #colgatesmileru или #УлыбайтесьВместе - и вы увидете себя в трансляции на большом экране ColgateCam и станете участниками конкурса с приятными призами!

Зима продолжается и спортивные сюрпризы от проекта «Улыбайтесь вместе» не заканчиваются: 14 и 23 февраля на катке «Лед» снова состоятся бесплатные занятия с тренерами Школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной. И без знаменитостей не обойдется! Следите за афишей событий парка «Сокольники» и танцуйте на льду с улыбкой :)

Автор: Диана Мицкевич