Модное кино к 8 Марта: "Я худею"

Специально ради роли Ани актриса Алексадра Бортич честно набрала, а потом сбросила 20 кг., пробежала 10 км. по полю по пояс в пшенице, чуть не сгорела в бане под Дубной и перелезла с одного балкона на другой на высоте 8 этажа в Нижнем Новгороде - именно на такие жертвы и подвиги пришлось пойти для того, чтобы уже совсем скоро, 8 Марта, все девушки страны посмотрели в кино новый веселый фильм режиссера Алексея Нужного о том, как научиться быть счастливой!

Кроме главной романтической линии сюжета интересно наблюдать и за развитием стиля главной героини - если вначале Аня едва помещается в старомодные декольтированные мини платья и мешковатые балахоны, то постройнев, она может позволить себе и соблазнительный дизайнерский купальник, и трендовые сарафаны и даже облегающие джинсы, которые сидят на ее теперь уже спортивной фигуре идеально!

Превращение скромной пухленькой сотрудницы кондитерского цеха в уверенную в себе спортсменку и просто красавицу происходит абсолютно честно и реально - с июня по август Александра стремительно избавлялась от приобретенных 20 кг. с помощью фитнеса и правильного питания, доказав своим примером, что избавиться от лишнего веса и снова носить одежду не больше размера М - возможно!

Кроме безупречно естественной актерской игры Бортич вас ждет добродушный юмор влюбленного в Аню Евгения Кулика, заряд четкой мотивации от подруги-братана Ирины Горбачевой и настоящий брейк-данс от Сергея Шнурова!

Комедия "Я худею" на всех киноэкранах страны с 8 Марта!

Автор: Диана Мицкевич