Модное кино: Первый канал покажет байопик о Вертинском

Поэт, актер, певец, композитор, создатель одного из самых ярких образов мировой эстрады и режиссер собственной судьбы Александр Вертинский сегодня отметил бы 132-й День Рождения.

В 2019 году режиссер Авдотья Смирнова при поддержке Первого канала начала в Санкт-Петербурге съёмки сериала-биографии о великом артисте - все подробности до сих пор держатся в строжайшем секрете, но известно, что Вертинского играет Алексей Филимонов, Марлен Дитрих - Виктория Исакова, а на роль восхитительной Веры Холодной выбрана Паулина Андреева.

Художником нового 8-серийного сериала стала Анастасия Каримулина, известная по волшебно красивым нарядам и декорациям кинофильма "Конёк-горбунок". Поэтому можно не сомневаться, что нас ждёт настоящий праздник моды прошлого века и уроки высокого стиля.

Ждём премьеру и слушаем Вертинского!

Автор: Диана Мицкевич