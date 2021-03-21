Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Диана Мицкевич

Модное кино: Первый канал покажет байопик о Вертинском

  • 257
  • 0
  • 21 Марта 202122:45

Поэт, актер, певец, композитор, создатель одного из самых ярких образов мировой эстрады и режиссер собственной судьбы Александр Вертинский сегодня отметил бы 132-й День Рождения.

В 2019 году режиссер Авдотья Смирнова при поддержке Первого канала начала в Санкт-Петербурге съёмки сериала-биографии о великом артисте - все подробности до сих пор держатся в строжайшем секрете, но известно, что Вертинского играет Алексей Филимонов, Марлен Дитрих - Виктория Исакова, а на роль восхитительной Веры Холодной выбрана Паулина Андреева.

 

Художником нового 8-серийного сериала стала Анастасия Каримулина, известная по волшебно красивым нарядам и декорациям кинофильма "Конёк-горбунок". Поэтому можно не сомневаться, что нас ждёт настоящий праздник моды прошлого века и уроки высокого стиля.

Ждём премьеру и слушаем Вертинского! 

Автор: Диана Мицкевич 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru