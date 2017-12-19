Модное открытие: concept store INCITY на "АРМЕ"

Вы уже выбрали наряд для встречи Нового года? В любом случае загляните в новый магазин популярного международного бренда INCITY на территории делового квартала "АРМА" - и ваш гардероб мгновенно пополниться трендовыми дизайнерскими нарядами без малейшей угрозы для бюджета!

В пространстве concept store INCITY можно найти, примерить и купить с огромной скидкой нарядные вещи самых разнообразных стилей - от роскошных вечерних платьев в пол а-ля кинодива Золотого века Голливуда и усыпанных пайетками коктейльных мини платьев до экстравагантных комбинезонов из кружева и асимметричных атласных юбок с бантом.

Дизайнеры INCITY делают ставку на классические цвета - таинственный черный, чистый белый и страстный красный, дополняя палитру благородными оттенками синего и драгоценным блеском золота и серебра.

Благодаря изящному крою и игривому сочетанию фактур каждая вещь от INCITY выглядит особенной и хранит в себе творческую энергию дизайнеров!

Если сомневаетесь в сочетании нарядов обратитесь к консультантам магазина, который помогут вам создать гармоничный total look, в котором выверен до совершенства каждый нюанс.

Кстати, по соседству с витринами INCITY поселился корнер "младшего брата" бренда - DESEO, который умеет удивлять шикарными бельем и элегантной одеждой для дома по доступным ценам масс-маркета.

Креатирная команда DESEO адаптирует тенденции высокой моды для повседневности, доказывая, что аристократичное кружево и шелк никогда не выходят из моды!

Каждый месяц в concept strore INCITY появляются новинки одежды, обуви, аксессуаров, белья и даже косметики, а специальные предложения и скидки ждут вас круглый год!

Новый магазин INCITY открыт по адресу: Нижний Сусальный пер., дом 5, стр.19.

Автор: Диана Мицкевич