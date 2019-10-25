Модное пространство UNDERLINE на один день превратится в DutyFree

В этот день в Underline все вокруг – от оформления корнеров до рекламных объявлений – будет стилизовано под аэропорт. Его посетители смогут почувствовать себя пассажирами и получат возможность улететь в одну из мировых столиц моды, а перед этим увлекательно и с выгодой провести время в Underline.

В зоне «Предполетного fashion-досмотра» всем желающим сделают макияж, а в корнере GATE 31 можно будет ознакомиться с образцами из первой мужской коллекции собственного производства бренда. Самых маленьких посетителей ждет детская школа авиации, аквагрим и другие развлечения. Центром всеобщего внимания станет «VIP-зал ожидания», где выступит скрипичный дуэт MUSIC ART NIGHT. Кроме того, ожидаются подарки от Victoria’s Secret, UDC, OsteriaMario и сети магазинов «РЕСПУБЛИКА», а одному из покупателей достанется сертификат на 30 000 рублей на путешествие в любую точку земли.