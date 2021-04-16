Модное путешествие в стиле A La Russe от Первой Женской Академии

На один весенний вечер городская усадьба Коншиных на улице Станиславского превратилась в модное пространство. Первая Женская Академия устраивала невероятный светский приём и модный показ «A la Russe» в духе истинно русских традиций и ценностей. Это не первое масштабное мероприятие Первой Женской Академии. Но в этот раз организаторы удивили размахом и ярким русским колоритом. Мероприятие посетило около тысячи гостей, в том числе и известные представители творческих профессий - актеры, художники, модные дизайнеры. Актрисы Ева Авеева и Екатерина Директоренко, дизайнер Алиса Толкачева, художник Даниил Федоров по достоинству оценили программы Первой Женской Академии.

Ведущий вечера шоумен Никита Шиповский задал правильный тон модного путешествия. Анжелика Мурафер представила новый социальный проект Первой Женской Академии «Школа-жизни.рф», который направлен на гармонизацию и улучшение жизни женщин. Бесплатные тренинги, консультации психологов и сексологов дают возможность женщине развиваться, строить новую жизнь в соответствии со своими мечтами и ценностями. Миссия и программы «Школы Жизни» произвели WOW-эффект среди представительниц прекрасного пола.

По-весеннему свежим и захватывающе интересным получился и сам модный показ. Красивые модели от партнера показа модельного агентства Renessans, талантливые российские дизайнеры, русские традиции в сочетании с современными трендами удивили даже самых искушенных гостей.

Ателье Бронислава Витусевича VITUSEVICH JEANS представило новую коллекцию элегантных джинсовых костюмов. Невероятная аура сшитых вручную вещей чувствовалась даже из зрительного зала. А сочетание моды 70-х и 80-х с последними модными тенденциями выигрышно подчеркивали уникальность каждого образа. Ожиданием весны и лета была пронизана коллекция бренда SEMILETOVA. Основные цвета коллекции - молочный, розовый, серый, голубой. «Следуйте за стилем!» – под таким девизом объединяющий российских дизайнеров универмаг SLAVA представил на модном показе «A la Russe» Первой Женской Академии несколько российских дизайнеров. Основным мотивом коллекции ASTROMODA стала яркая роспись. Разнообразие стилей - от комиксов с легендарной Чудо-женщиной до узнаваемых полотен Мондриана. Сочетание в одной модели контрастных тканей - фирменный почерк бренда. Хедлайнеры коллекции Purpurnoe Nebo из Красноярска - оригинальные пальто с яркими принтами. Несмотря на пестроту коллекции бренда, любая девушка найдет именно ту вещь, в которой будет чувствовать себя комфортно и стильно. В линейке бренда ADDICTED_TO много интересных авторских моделей платьев и стильных костюмов. Это словно игра в конструктор, где каждая может составить свой идеальный комплект. Показы дизайнеров гармонично дополняли сумки с этническими принтами от марки TWO EAGLES и коллекция брошей из натурального дерева от SINITSA ART, вдохновленная культовыми работами художников разных времен. Все представленные марки продаются в рамках проекта универмага SLAVA на лучших коммерческих площадках страны, например самый крупный магазин находится в торговом доме “Пассаж” в Санкт-Петербурге.

Партнером показа «A la Russe» Первой Женской Академии стала «Академия спикеров», которая дает возможность каждому эксперту в любой сфере получить навыки самопрезентации, избавиться от своих страхов, отработать мастерство ораторского искусства и научиться основам маркетинга и личного бренда.

Обширная программа светского мероприятия Первой Женской Академии включала в себя и выступления известных спикеров:

• нутрициолога Лилии Карпусевич с лекцией «Ключ к молодости и красоте»

• практикующего тренера Елизаветы Веденеевой с мастер-классом «Парфюмерный гардероб. Лайфхаки как продлить аромат, как его лучше хранить, как сочетать. Какой аромат работает». Партнёр мастер-класса - нишевый парфюмерный бренд VDOHNI, который представил на мастер-классе новый аромат «Russian forest».

• режиссера модных показов Натальи Петуховой с мастер-классом «Походка - как искусство перевоплощения»

• fashion-фотографа Александра Кожина с лекцией «Закулисья Мировых Недель моды: Париж, Милан, Майами, Москва»

• стилиста Вилены Парфенковой с мини-лекцией «История русской моды.

Винными портретами радовала гостей вечера художница Наталья Овчинникова, а художник-керамист Катя Golopë произвела впечатление своей инсталляцией «Russia Stеrеотип» и перформансом «Женская форма».

Интересно было наблюдать за происходящим и предаваться размышлениям о России и эволюции роли женщины в ней. В течение всего вечера партнер показа Школа по макияжу Remakeschool дарила гостям стильные образы на основе продуктов бренда Kevyn Aucoin.

Звездным гостям модного показа Первой Женской Академии были вручены подарки от интернет-магазина уникальных брендов Supremebeauty.ru, международной компании Zepter International, которая представила гостям новую коллекцию очков Zepter Hyperlight, с фуллереновыми линзами, косметические продукты и инновационные продукты питания от торговой марки Первый Живой Коллаген, а также сертификаты клиники косметологии и эстетической медицины Марии Ширшаковой. За безопасность гостей вечера отвечала компания O.Vision, которая представила уникальную бесконтактную пропускную систему O Gate. Партнером интерактивно-иммерсивной части вечера стал «Императорский клуб» - проект, целью которого является наследование и передача русских традиций и ценностей. На модном маркете можно было примерить и приобрести уникальные стильные украшения из натуральных камней от бренда Yar`ko, трендовые модели женской одежды от Litau, аксессуары от Two Eagles, Addicted_to, Чфйка-Stone, авторские ароматы от Theatre des Parfums, продегустировать чаи и травяные сборы проекта Чайный патруль.

Организатор: Первая Женская Академия - признанный лидер онлайн образования. Идеи всестороннего развития нашли большой отклик среди участниц разнообразных марафонов и масштабных форумов. На сегодняшний день Первая Женская Академия - это единственная в мире эко-система для женщин. Единомышленницы встречаются не только на просторах интернета, но и собираются на тематических мероприятиях.