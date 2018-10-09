Модное шоу: группа SpAce в Крокус Сити Холл

Горячо любимая в СССР французская группа SpAce во главе с ее бессменным лидером Дидье МАРУАНИ основательно готовятся к юбилею: группа объявила о масштабном российском туре с совершенно новым лазерным шоу.

SpAce – группа, которая в конце 80-х ворвалась в мир музыки и покорила сердца не только Европы, но и СССР. Их песни звучали буквально из каждого приемника, а их творчество способствовало развитию всей мировой электронной музыки.

«Космический» коллектив с бессменным лидером, композитором и музыкантом Дидье МАРУАНИ, во многом были первыми: в 1983 году они привезли полноценное стадионное лазерное шоу в СССР, включающее в себя 21 концерт. Всего на шоу побывало свыше 600 тысяч зрителей. Позже группа не раз собирала полные стадионы, но поистине феерическими событиями стали выступления МАРУАНИ иSpAce в 1992 году: они стали первыми зарубежными артистами, выступившими на Красной Площади перед 360 тысячами зрителей.

Связь с космосом прослеживается практически во всем творчестве группы: свои выступления коллектив посвящает исследователям космоса, а электронные мелодии навевают космические ассоциации. Кроме того, SpAce неоднократно выступала в Звездном городке, а «космическая опера», написанная Дидье МАРУАНИ, была отправлена на знаменитую станцию «Мир».

В российском туре SpAce 2019, приуроченном к 40-летию группы, нас ожидает совершенно новое световое и лазерное шоу. МАРУАНИ идет в ногу со временем, поэтому старые хиты заиграют новыми красками. Концерты обещают быть зрелищными и масштабными.

Российской публике представится возможность вновь услышать все песни, знакомые с юности, и разделить с группой SpAceпразднование юбилея и начало нового этапа в истории «Космического» коллектива.

Российские тур 2019 года пройдет по 10 городам: 25 февраля – Казань, 28 февраля – Краснодар, 2 марта – Санкт-Петербург, 3 марта – Москва, 7 марта – Владивосток, 9 марта – Иркутск, 11 марта – Новосибирск, 13 марта – Челябинск, 14 марта – Екатеринбург и 16 марта – Воронеж.

Московский концерт состоится 3 марта в Крокус Сити Холл.

По данным пресс-службы проекта.