Модное женское белье: тренды 2017

6 главных трендов в нижнем белье для самых очаровательных и соблазнительных!

Красивое нижнее белье — предмет особой гордости. Скрытое под одеждой, оно украшает женское тело и придает уверенности представительнице прекрасного пола, делая ее движения более раскрепощенными и соблазнительными. Для этого современные дизайнеры советуют отдавать предпочтение моделям, которые сочетают комфорт и красоту с элементами роскоши. А провозглашенные ими тренды удовлетворят вкусы как активных, так и более консервативных девушек.

Тренд №1 — классика

Классический стиль по-прежнему актуален. Выдержанные в его рамках модели, смотрятся просто, немного строго и бесконечно изысканно. В них нет кричащей вычурности, а каждый декоративный элемент призван подчеркнуть соблазнительность женского тела.

Классическое женское белье — трусики танга, слипы и бюстгальтеры с закрытой чашечкой, щедро украшенные тончайшим кружевом или вставками сеточки. Комплекты выполнены в однотонной гамме, которой присущи натуральные цвета — черный, белый, синий, бордо, золото или коричневый. Особый шик — классическая модель пудрового цвета, декорированная атласом.

Тренд №2 — ретро

Притягательная невинность — именно так можно охарактеризовать, господство стиля ретро. Винтажное белье в современной интерпретации выглядит романтично, женственно, сексуально и позволяет визуально скорректировать недостатки фигуры.

Современные мини-шортики, трусики с завышенной талией, бюстгальтеры pin-up и бюстье смотрятся очень раскрепощенно и далеки от пуританских взглядов прошлого столетия. Изготовленные из прозрачного материала, они изобилуют декоративной отделкой, кружевами и выдержаны в натуральной или «конфетной» цветовой гамме — ментол, коралл, персик. Особого внимания заслуживают комплекты с поясом и чулками, полупрозрачные или атласные пеньюары, которые помогут создать соблазнительный образ и очаровать любимого мужчину.

Тренд №3 — спортивный стиль

Модели спортивного стиля очень комфортны и практичны. Это идеальный вариант для повседневного ношения на работу или домашнего отдыха.

Трусики-слипы и бюстгальтеры без косточек, с лаконичными декоративными элементами в стиле минимализма шьют из мягких, эластичных тканей самых разнообразных цветов. Такое белье идеально сидит на женской фигуре, подчеркивая его изгибы и соблазнительные формы.

Тренд №4 — боди

Боди снова в моде! Нижнее белье, напоминающее закрытый купальник, активно используется в качестве деловой и повседневной одежды. Верхняя часть боди может быть в виде водолазки, майки, рубашки или футболки, которые можно смело сочетать с брюками, юбками, джинсами, жакетом или кардиганом. Главное — она не должна быть слишком откровенной, декорированной и производить впечатление нижнего белья, выставленного на показ.

Тренд №5 — узоры и принты

Комплекты женского белья с принтом смотрятся очень привлекательно и немного кокетливо. Особой популярностью пользуется мелкий принт в виде экзотических цветов, замысловатой геометрии, веселого горошка или колоритной этники. Любительницам интересных решений дизайнеры предлагают модели с эффектом омбре — плавные переходы оттенков в пределах одной или нескольких цветовых гамм.

Тренд №6 — сочетание несочетаемого

Легкая небрежность в нижнем белье обязательно понравиться любительницам смелых экспериментов. В ее рамках можно сочетать трусики и бюстгальтеры разных моделей, цветов и от разных комплектов. Можно даже надеть любимую майку поверх футболки, создавая стильный эффект небрежной многослойности в одежде. Главное — не боятся экспериментов, и отдать предпочтение натуральным, сочным цветам, которые подчеркивают цветотип внешности представительницы прекрасного пола.

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