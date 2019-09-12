Модные авто: Hyundai представил новинки сезона

Более 100 гостей АвтоСпецЦентр Hyundai оценили преимущества автомобилей SUV – стильных полноприводных кроссоверов Hyundai SANTA FE, TUCSON, CRETA – и приняли участие в динамичных тест-драйвах.

Атмосфера теплого осеннего вечера на природе, где запах свежескошенного сена перемешивается с ароматами домашнего малинового морса и душистого барбекю, царила в субботу в АвтоСпецЦентр Hyundai. Центром внимания – стал кроссовер Hyundai Santa Fe, демонстрирующий основные преимущества линейки SUV бренда. Во время презентации гости оценили вместительность салона и багажника, безопасность и комфорт, а во время прохождения тест-драйва на скоростной магистрали и внедорожном покрытии отметили высокий клиренс и систему экстренного торможения всех моделей Hyundai.

Гости попробовали бургеры и хот-доги, фрукты, домашние вафли и лимонад, насладились зажигательными треками в стиле кантри, приняли участие в розыгрыше подарков и сертификатов на сервисное обслуживание и бесплатную мойку от АСЦ. Для юных посетителей была организована зона детской анимации. Яркие эмоции и впечатления поклонники бренда Hyundai получили от мастер-классов по оформлению подарочных баночек меда и декорированию сумок из натуральных материалов.

Гости наполняли стеклянные емкости сухофруктами, орешками, заливали медом и украшали тканью и лентами и получали их на память вместе с собственноручно расписанными холщовыми сумками. Драйв, новые знания и яркие эмоции унесли с собой гости презентации.

«Семейные мероприятия в наших дилерских центрах – добрая традиция АСЦ Hyundai, – отметил Дмитрий Чайковский, генеральный директор АвтоСпецЦентр Hyundai. – Каждый раз мы стараемся удивить наших клиентов не только презентацией новых моделей, но и нестандартными праздниками для всей семьи с насыщенной развлекательной программой, уникальным оформлением и тематическим меню. Нам важно создать атмосферу уютных вечеринок в кругу близких людей».

По итогам восьми месяцев 2019 года реализовано 115 937 автомобилей. Мировые продажи бренда в августе текущего года составили 363 045 единиц, российские дилеры Hyundai в этом месяце реализовали 14 062 автомобиля. Наиболее популярные модели – Hyundai Creta (5 522 штуки), Solaris (4489 штук) и Tucson (1650 штук).

По данным пресс-службы группы компаний "АвтоСпецЦентр".