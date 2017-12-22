Модные цветовые тренды сезона Осень-Зима 2017-2018

Желтый

Монохромный желтый цвет можно было заметить на Неделях моды в Милане, Нью-Йорке и Париже. Модельеры DKNY, Gucci, Versace представили коллекции с от нежно-лимонного до яркого солнечного цвета. Желтый создает положительное настроение, подходит почти всем цветотипам кожи и является одним из самых трендовых цветов в этом сезоне. Дизайнеры советуют добавлять меньше украшений: желтый любит самостоятельность и минималистичность. Если захотите разбавить серую зимнюю погоду, то выбирайте вещи простого кроя в оттенках желтого.

Красный

Говорят, что правильно подобранная красная помада должна быть в сумочке каждой девушки. В этом сезоне модный тренд на красный цвет распространился не только на косметичку, но и на гардероб. Образ в таком монохромном ярком цвете точно разбавит серые дни, поднимет настроение и привлечет внимание. Fendi, Max Mara, Tod’s и другие мировые дома моды представили total red look на Неделе моды в Милане и задали необычный модный тренд для любительниц быть в центре внимания. Если вы пока не готовы полностью облачиться в одежду такого цвета, добавьте аксессуары в оттенках красного. Красный хорошо сочетается с белым, серым, черным, а именно в этом сезоне вы можете его сочетать с розовым, как бы это не казалось странным.

Терракотовый

Терракотовый цвет – это коричневый оттенок красного цвета. В коллекции Осень-Зима 2017-2018 многие модные дома, например, дизайнеры Chloé, представили различные вариации сочетаний этого цвета. Фишка этого оттенка красного – быть заметным, поэтому оставьте этому цвету главную роль в своем образе. Например, сочетайте терракотовый кардиган со стандартной белой футболкой с надписью и джинсами, а платье в бельевом стиле можете дополнить нейтральным плотным пиджаком. Такое нижнее белье, конечно, стоит надевать с непрозрачной одеждой. А если вы выбрали его для романтического вечера, то накиньте сверху черный шелковый халат, чтобы сделать акцент на белье такого необычного цвета. Терракотовый цвет любит простоту, поэтому выбирайте вещи простого фасона и добавляйте небольшие нейтральные украшения к образу.

Серый

Утонченный серый цвет отнюдь не означает унылое настроение и отсутствие стиля. Это подтверждает особая любовь мировых дизайнеров к этому многогранному цвету. Например, Ralph Lauren и Chanel уже который год подряд представляют коллекции с обилием серых тканей. В этом сезоне вы можете придавать своему образу фактуры за счет плотности ткани, ее кроя или узора. Например, выберите серый пиджак «с папиного плеча» и брюки в мужском стиле. Такой «мужской» образ как ни парадоксально придаст вам женственности и хрупкости. Наденьте под пиджак легкую блузку в бельевом стиле и полусапоги на низком ходу. Если вы все-таки любите более простые вещи, примерьте серое платье с акцентами: например, яркий воротник или объемные аксессуары разбавят нейтральный образ. Также вы можете экспериментировать с оттенками серого: от светлого до темного – все цвета на пике моды в сезоне Осень-Зима 17/18.