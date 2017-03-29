Модные каблуки: тренды весна-лето 2017

Городские улицы наконец-то освободились от снега и льда, а значит - у нас впереди долгожданный показ весенне-летнего гардероба, в котором не последнюю роль играют каблуки.

Скромные и экстравагантные, привычные и совершенно неожиданные, высокие и едва заметные - дизайнеры предлагают нам, модницам, множество идей для непринужденных дефиле по траве парков, брусчатке бульваров, линолеуму офиса и паркету танцпола.

Пришло время время определяться с силуэтом!

Озорной банан

В новой коллекции дизайнерского бренда Ballin замечены по-настоящему оригинальные босоножки на каблуках-бананах - плавно-овальной формы с внешней стороны. Остается только выбрать цветовую гамму - классические черные с серебристым или нейтральные карамельные с золотистым каблуком-бананом.

Яркий кубизм

Творческая команда бренда Geox уверена, что обувь должна быть не только комфортной и сшитой из дышащих экологичных материалов, но еще и радовать глаз вкусной палитрой. Поэтому придумала удобные босоножки на устойчивом геометричном каблуке и раскрасила их в самые сочные оттенки от малины до лимона, напоминающих картины авангардиста Казимира Малевича.

Блестящая шпилька

На выходных намечается жаркая латиноамериканская вечеринка? Чтобы станцевать сальсу, румбу и ламбаду очень даже пригодятся сверкающие босоножки на шпильке от Dorothy Perkins, которые делают даже будничный образ в джинсах и футболке празднично-нарядным!

Микро-пьедестал

Кстати, даже если высота каблука всего пару сантиментов, это все равно каблук. Просто маленький. Зато на таком миниатюрном пьедестале чрезвычайно легко преодолевать километры набережных, пляжей и вообще любых природных ландшафтов. Поэтому в новой коллекции Loriblu так много стильных сандалий с экзотичным дизайном.

Изящная рюмочка

Элегантная классика как всегда вне конкуренции - миловидные кремовые лодочки на спокойных каблуках-рюмочках от Betsy можно носить и когда в офисе полный штиль, и на бурные совещания. А для знойных летних будней когда не выручает даже кондиционер предусмотрена модель туфель с открытой пяткой.

Чунга-чанки

Когда офис засыпает - просыпаются кинотеатры, опера, фестивали и разнообразные вечерние шоу, на которых стильные барышни хотят выглядеть на высоте. В прямом смысле. Поэтому босоножки на каблуке "чанки", кстати, самого трендового фасона нового сезона имеет смысл поселить в свой шкаф.

12-сантиметровый устойчивый каблук, сбалансированный утолщенной платформой в области пальцев - одновременно красивое и умное решение. Ищем и находим новомодные чанки-босоножки в эксклюзивной коллекции знаменитой телеведущей Яны Чуриковой для бренда Betsy.

Танкетка как арт-объект

Босоножки на платформе - верные спутники на дальних расстояниях, когда хочется выглядеть выше-стройнее-молодежнее. Дизайнеры обувного Дома Moreschi рекомендуют лаконичные белые модели на танкетке с игривым акцентом - вышитыми аппликациями в виде цветов и бабочек. Полет фантазии важен даже в таком приземленном вопросе, как обувь!

Автор: Диана Мицкевич