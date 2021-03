Модные магазины уходят с лондонской Оксфорд-стрит

Лондонский Вест-Энд, в частности торговые улицы Оксфорд-стрит, Сохо и Мейфэр, в доковидные времена был раем для ретейлеров и любителей моды. Однако в связи с закрытием магазинов и влиянием пандемии на розничную торговлю, эта локация для шопинга находится под угрозой. Модные улицы пустуют, а ключевые игроки закрывают магазины.

Сегодня порядка 20% магазинов на Оксфорд-стрит закрыты больше не откроются. Улица остается без движения и требует переосмысления, чтобы меньше зависеть от розничной торговли. Уцелевшие магазины сокращаются, в том числе John Lewis, который превратил почти половину своего флагмана в офисные помещения. В октябре прошлого года Вестминстерский совет дал восьмиэтажному универмагу зеленый свет на преобразование пространства, в результате чего магазины займут цокольный, первый и второй этажи, а верхние пространства будут использоваться под другие цели.

Закрытый в прошлом году Debenhams, расположенный в двух шагах от John Lewis, также получил разрешение на размещение в своем здании офисов. В прошлую среду в Marks & Spencer заявили, что пойдут по тому же пути, преобразуя верхние этажи в офисные пространства.

Саша Беренджи, директор по розничной торговле, недвижимости и операциям Marks & Spencer, отмечает: «В рамках нашей программы Never the Same Again мы нацелены на то, чтобы стать сильнее после пандемии, и сегодняшнее предложение не только означает, что мы можем перестроить и модернизировать наш магазин, чтобы он лучше служил местному сообществу на главной улице Великобритании, но и... одновременно получить дополнительную ценность от сайта и в дальнейшем поддерживать нашу трансформацию».

Полагаясь на розничную торговлю в меньшей степени, Оксфорд-стрит может привлечь технологических гигантов, таких как Netflix, Google или Snapchat, которые хотят открыть «экспериментальные» магазины для демонстрации своих брендов, говорят эксперты. Например, магазин Apple на соседней Риджент-стрит является одним из самых загруженных магазинов компании в мире. Предполагается, что основными направлениями для любителей роскошного шопинга могут остаться Бонд-стрит и Мейфэр.