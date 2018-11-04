Модные марки начнут борьбу с пластиком

Сразу несколько брендов, в числе которых Burberry, Stella McCartney и H&M, объявили войну пластиковому загрязнению планеты.

Фонд Эллен Макартур и Программа ООН по окружающей среде разработали проект New Plastics Economy Global Commitment, который поддержали такие крупные компании, как Burberry, H&M, L'Oreal, Stella McCartney, Unilever и другие игроки индустрии моды. В рамках инициативы марки обязуются бороться с пластиковым загрязнением Земли. При поддержки правительств Великобритании и Чили участники программы начнут следить за снижением потребления пластика и использовать технологии его переработки. В планах инициаторов сделать к 2025 году весь пластик пригодным к дальнейшей переработке.