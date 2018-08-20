Модные планеры от ban.do на предстоящий год.

Американская марка, известная своими яркими коллекциями аксессуаров для работы и отдыха, представила новые планеры на предстоящий год.

Планер рассчитан на 13 месяцев: с августа 2018 и до конца августа 2019 года. Каждый новый месяц начинается с отдельного календаря, чтобы четко выстраивать свои планы, и яркого вдохновляющего постера, созданного дизайнерами марки. Кроме этого, в нем предусмотрены дополнительные страницы для записей важных мыслей и целей.

Планер дополнен атласной лентой-закладкой и имеет специальный карман для записок и визиток на внутренней части обложки. Поклонники марки оценят и классные стикеры для иллюстрации свои эмоций и чувств.

Определенно, это не только полезное, но еще и модное решение для тех, кто всерьез относится к тайм-менеджменту.

Контакты

- Официальный интернет-магазин: www.goodtobehome.ru

- Официальный розничный магазин Good to be Home: пр-т Мира, д.26с1, «Аптекарский огород», 8(985)680-17-08