Модные подарки: 10 настольных игр к Новому году

Вся страна готовится к Новому году и подводит итоги года уходящего. И сейчас самое время позаботиться о подарках для близких. Издательство Hobby World представляет подборку модных настольных игр к Новому году, которыми можно порадовать своих друзей и родных!

Эверделл

«Эверделл» – красочная настольная игра о лесных зверюшках, которые запасаются на зиму и готовят королевство к морозам. Игрокам предстоит возглавить лесные города и помочь зверятам собирать ресурсы, возводить постройки и расширять земли. Это красивая игра с простыми правилами, но глубоким и разнообразным игровым процессом!

Сказочный антураж, доброта и уют этой игры создают особую домашнюю атмосферу, так что «Эверделл» можно дарить любому члену семьи, а также друзьям и близким.

Взаперти

«Взаперти» – весёлая игра о фэнтезийных существах в волшебном заточении. Задача не из лёгких – возглавить одну из уникальных банд и проложить путь к свободе. Игроков ждёт борьба авторитетов, добыча ресурсов и серьёзные решения как главаря шайки. Игра привлекает красивым дизайном, оригинальными правилами, а также ироничным сюжетом.

«Взаперти» порадует поклонников фэнтези, фанатов настольных стратегий, а также любителей необычных тем в играх.

Catan. Юбилейное издание

Настольная игра Catan («Колонизаторы») – всемирно известный настольный хит и самый настоящий шедевр этого хобби. Игрокам предстоит добывать ресурсы, прокладывать дороги и основывать поселения на острове посреди океана. Дружелюбный и оригинальный игровой процесс, простые правила и бесконечная реиграбельность делает эту семейную игру такой любимой и популярной.

Настоящая классика настольного мира теперь в одной подарочной коробке с дополнением и двумя сценариями. Такое коллекционное издание порадует как новичка, так и опытного игрока.

Гравити Фолз: Спасти Пухлю

«Спасти Пухлю» – это настольная игра по любимому многими мультсериалу «Гравити Фолз». Игроки бросают кубик и ходят по полю, чтобы найти пропавшего поросёнка. Эта весёлая настольная игра с элементарными правилами придётся по вкусу всей семье.

Такая забавная настольная игра отлично подойдёт в качестве подарка детям, независимо от того, смотрели они одноимённый мультфильм или нет.

Зона: Тайны Чернобыля

«Зона: Тайны Чернобыля» – это приключенческая настольная игра о вымышленном мире, где после знаменитой аварии на ЧАЭС стали происходить странные события. Местность теперь населена монстрами, повсюду опасные аномалии и драгоценные артефакта, а в центре Зоны находится таинственный Саркофаг. Игроки отправляются к сердцу Зоны сквозь опасности, правительственные бункеры и опасную радиацию.

Отличный подарок фанатам фантастики и приключений, и просто заядлым настольщикам.

Игра Престолов

Со смертью короля Роберта Баратеона в семи Королевствах наступила эпоха раздора – в борьбе за власть все стремятся заполучить заветный Железный Трон всеми возможными способами. Игроки берут под своё начало один из великих Домов Вестероса и вступают в борьбу за корону, используя дипломатию в дворцовых интригах и военную мощь в эпичных сражениях. Захватывающая стратегическая игра, которая увлекает проработанными правилами и своей масштабностью.

Идеальный подарок поклонникам фэнтези, романов Джорджа Мартина и сериала «Игра Престолов».

Цитадели Делюкс

Настольная игра «Цитадели» – классика на все времена. Простые правила, уникальный жанр и разнообразие игрового процесса полюбились уже многим новичкам и профи этого хобби. Игра посвящена средневековому строительству, где игроки по ходу партии получают золото и застраивают городские кварталы. Но каждый ход у игрока будет новая секретная роль, что добавляет игре атмосферу интриги.

Расширенное издание «Цитадели. Делюкс» подойдет как любителям поиграть в большой компании, так и тем, кто собрался в тесном кругу.

Мафия. Вся семья в сборе

«Мафия» – знаменитая психологическая игра, которая уже давно получила мировое признание. Здесь игроки отыгрывают полученную роль и проявляют навыки дедукции, обмана и хитрости. Задача мафиози остаться нераскрытыми, а мирным жителям нужно их раскусить. Члены мафии знают друг друга, а вот другие игроки могут только гадать, кто есть кто.

Подарочное издание «Вся семья в сборе» содержит в одной коробке всё что нужно игрокам для интересной игры в «Мафию»: тёмные маски, которые надевают при наступлении ночи в городе, расширенные правила, уникальные роли и особые персонажи.

Игру можно подарить друзьям и любителям вечеринок, ну и конечно же членам большой и дружной семьи.

Звёздные империи. Подарочное издание

«Звёздные империи» – это быстрая карточная игра в космических декорациях. Игроки составляют себе колоды из кораблей и планетарных станций, чтобы победить своих противников. С каждым ходом в дело пойдут всё более и более мощные карты, пока один из соперников не сотрёт другого в галактическую пыль! Космические сражения и бои звёздных флотилий теперь в одной настольной коробке с расширениями и дополнениями.

Подарочное издание порадует любителей космоса и звёздных адмиралов.

Манчкин Подземелье

«Манчкин» – одна из самых коварных настольных игр, где есть место только соперничеству и хитрости. Игроки одевают своих персонажей в самое лучшее снаряжение и отправляют их в пещеры с монстрами и сокровищами. А всё что

происходить в подземелье, остается в подземелье! Пакости против друг друга и подставы совершаются, конечно, не со зла, а только ради победы и достижения десятого уровня.

Подарочное издание «Манчкина» можно подарить и детям постарше, и друзьям, чтобы играть потом с ними вместе.