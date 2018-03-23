Модные рецепты: сочные блюда с томатами La Valle

В России появилась чрезвычайно аппетитная новинка - сочные био-томаты с настоящим вулканическим характером, которые дополнят вкус множества простых домашних блюд!

Итальянский бренд «Ла Валле» (La Valle) прославился на всю Европу и даже за океаном еще с 60-х годов прошлого века, когда в тяжелые послевоенные годы молодой энтузиаст Альфонсо Селлито собрал урожай со своих земель и открыл небольшое предприятие, продавая вяленные на солнце и консервированные томаты, артишоки, бобы, перчики, оливковое масло и бальзамический ускус.

Гордостью марки стали томаты оригинального сорта «Сан Марцано», которые выращивают на плодородной вулканической почве у подножия горы Везувий, что придает им необычную вытянутую форму, плотную мясистую мягкость, особый насыщенный вкус и низкую кислотность.

Урожай томатов собирается командой La Valle на пике спелости с августа по сентябрь и бережно, без применения солей и консервантов упаковываются в банки на современной фабрике на юге Италии.





Изготовленные по технологиям VEGAN и в соответствии со стандартом KOSHER, эти консервированные томаты по праву обладают сертификатом БИО органической продукции: они всегда ароматны, сочные, плотные по консистенции и за это отмечены шефами по всему миру!



Однако убедиться в превосходном вкусе томатов La Valle не только в ресторане, но и на домашней кухне, приготовив одно из блюд по рекомендованным рецептам бренда!

Тальятелли по-неаполитански

1 упаковка Tagliatelle

1 банка очищенных итальянских томатов La Valle

1 морковка

1 сельдерей

1 головка лука

250 мл молока

3 столовых ложки тертого сыра

2 столовых ложки муки

соль, оливковое масло.

Отварите упаковку тальятелли в 4л подсоленной воды. Параллельно обжарьте лук, сельдерей, морковку и добавьте банку очищенных томатов La Valle. В другой емкости смешайте молоко с мукой, посолите, и не доводя до кипения, влейте в основной томатный соус. Тушите 15 минут на медленном огне. Подавайте с тальятелли, посыпав тертым сыром (лучше, если это будет настоящий пармезан) и перемешав. Вуаля - Вы в настоящей неаполитанской траттории!

Быстрое харчо "по-итальянски"

Томаты La Valle - 1 банка

Рис - 1 стакан

Лук - 500 гр

Говядина - 1 кг

Чеснок 5 зубчиков

Специи смесь для харчо - 3 чайных ложки

Зелень свежая (Кинза, Петрушка, Сельдерей) - пучок

Перец чили 1 щепотка

Соль, сахар, черный перец по вкусу

+ 1 диск Челентано в магнитоле :)

Поставьте вариться мясо, обжарьте лук. За десять минут до окончания варки добавьте в бульон с мясом обжаренный лук, рис, специи. Когда мясо уже практически готово, влейте банку свежих томатов La Valle и посыпьте свежей зеленью с чесночком. Дайте настояться на малом огне минут 10, и приятного аппетита!

Чикен Пармезан

Томатный соус La Valle:

1 банка итальянских томатов La Valle 400 гр

4 столовых ложки оливкового масла (разумеется, итальянского)

2 протёртых головки чеснока

1 средняя луковица кубиками

Пол-чайной ложки базилика, соль, перец

Курица

4 куриных грудки, тонко нарезать

2 яйца

100 гр панировочных сухарей

100 гр натертого Пармезана

200 гр сыра моцарелла, порезать ломтиками

Пол-чайной ложки базилика, соль, перец, оливковое масло

Это традиционное блюдо итальянских эмигрантов в Америке.

Поставьте духовку на 200 градусов.

В большом сотейнике нагрейте оливковое масло и обжарьте лук. Добавьте томаты La Valle, базилик, чеснок. Посолите и поперчите. Поставьте на маленький огонь, и пока готовите курицу к запеканию, помешивайте.

Ломтики курицы посолите и поперчите. В одной миске смешайте два яйца, в другой панировочные сухари и 50 гр Пармезана.

Поставьте греться оливковое масло в большом сотейнике. Обмакнув курицу в яйцо и дождавшись, когда стечёт лишнее, затем обваляйте в сухарях. Уложите в сотейник и поджарьте до золотистой корочки (3-4 минуты на каждую сторону). Выньте и уложите на бумажное полотенце обсушиться.

В посуду для запекания налейте большую часть томатного соуса La Valle*, полностью закрыв дно. Уложите ломтики курицы, затем полейте их сверху соусом. Посыпьте базиликом и уложите моцареллу ломтиками. Сверху посыпьте пармезаном. Запекайте 10 минут, пока сыр не расплавится.

К Чикен Пармезан в качестве гарнира отлично подойдут спагетти, картофель или овощи.

Buon appetito!