Модные рецепты: сочные блюда с томатами La Valle

В России появилась чрезвычайно аппетитная новинка - сочные био-томаты с настоящим вулканическим характером, которые дополнят вкус множества простых домашних блюд!
Итальянский бренд «Ла Валле» (La Valle) прославился на всю Европу и даже за океаном еще с 60-х годов прошлого века, когда в тяжелые послевоенные годы молодой энтузиаст Альфонсо Селлито собрал урожай со своих земель и открыл небольшое предприятие, продавая вяленные на солнце и консервированные томаты, артишоки, бобы, перчики, оливковое масло и бальзамический ускус.
Гордостью марки стали томаты оригинального сорта «Сан Марцано», которые выращивают на плодородной вулканической почве у подножия горы Везувий, что придает им необычную вытянутую форму, плотную мясистую мягкость, особый насыщенный вкус и низкую кислотность.
Урожай томатов собирается командой La Valle на пике спелости с августа по сентябрь и бережно, без применения солей и консервантов упаковываются в банки на современной фабрике на юге Италии.
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Изготовленные по технологиям VEGAN и в соответствии со стандартом KOSHER, эти консервированные томаты по праву обладают сертификатом БИО органической продукции: они всегда ароматны, сочные, плотные по консистенции и за это отмечены шефами по всему миру!
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Однако убедиться в превосходном вкусе томатов La Valle не только в ресторане, но и на домашней кухне, приготовив одно из блюд по рекомендованным рецептам бренда!
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Тальятелли по-неаполитански
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1 упаковка Tagliatelle
1 банка очищенных итальянских томатов La Valle
1 морковка
1 сельдерей
1 головка лука
250 мл молока
3 столовых ложки тертого сыра
2 столовых ложки муки
соль, оливковое масло.
Отварите упаковку тальятелли в 4л подсоленной воды. Параллельно обжарьте лук, сельдерей, морковку и добавьте банку очищенных томатов La Valle. В другой емкости смешайте молоко с мукой, посолите, и не доводя до кипения, влейте в основной томатный соус. Тушите 15 минут на медленном огне. Подавайте с тальятелли, посыпав тертым сыром (лучше, если это будет настоящий пармезан) и перемешав. Вуаля - Вы в настоящей неаполитанской траттории!
Быстрое харчо "по-итальянски"
Томаты La Valle - 1 банка
Рис - 1 стакан
Лук - 500 гр
Говядина - 1 кг
Чеснок 5 зубчиков
Специи смесь для харчо - 3 чайных ложки
Зелень свежая (Кинза, Петрушка, Сельдерей) - пучок
Перец чили 1 щепотка
Соль, сахар, черный перец по вкусу
+ 1 диск Челентано в магнитоле :)
Поставьте вариться мясо, обжарьте лук. За десять минут до окончания варки добавьте в бульон с мясом обжаренный лук, рис, специи. Когда мясо уже практически готово, влейте банку свежих томатов La Valle и посыпьте свежей зеленью с чесночком. Дайте настояться на малом огне минут 10, и приятного аппетита!
Чикен Пармезан
Томатный соус La Valle:
1 банка итальянских томатов La Valle 400 гр
4 столовых ложки оливкового масла (разумеется, итальянского)
2 протёртых головки чеснока
1 средняя луковица кубиками
Пол-чайной ложки базилика, соль, перец
Курица
4 куриных грудки, тонко нарезать
2 яйца
100 гр панировочных сухарей
100 гр натертого Пармезана
200 гр сыра моцарелла, порезать ломтиками
Пол-чайной ложки базилика, соль, перец, оливковое масло
Это традиционное блюдо итальянских эмигрантов в Америке.
Поставьте духовку на 200 градусов.
В большом сотейнике нагрейте оливковое масло и обжарьте лук. Добавьте томаты La Valle, базилик, чеснок. Посолите и поперчите. Поставьте на маленький огонь, и пока готовите курицу к запеканию, помешивайте.
Ломтики курицы посолите и поперчите. В одной миске смешайте два яйца, в другой панировочные сухари и 50 гр Пармезана.
Поставьте греться оливковое масло в большом сотейнике. Обмакнув курицу в яйцо и дождавшись, когда стечёт лишнее, затем обваляйте в сухарях. Уложите в сотейник и поджарьте до золотистой корочки (3-4 минуты на каждую сторону). Выньте и уложите на бумажное полотенце обсушиться.
В посуду для запекания налейте большую часть томатного соуса La Valle*, полностью закрыв дно. Уложите ломтики курицы, затем полейте их сверху соусом. Посыпьте базиликом и уложите моцареллу ломтиками. Сверху посыпьте пармезаном. Запекайте 10 минут, пока сыр не расплавится.
К Чикен Пармезан в качестве гарнира отлично подойдут спагетти, картофель или овощи.
Buon appetito!
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