Caprice представляет коллекцию «Весна-Лето 2019»

26 февраля в рамках выставки Еврошуз состоялась презентация новой коллекции немецкой обуви CAPRICE сезона «Весна-Лето 2019». Мероприятие лично посетил владелец компании CAPRICE Юрген Кёльш, являющийся продолжателем знаменитой династии. Эксперты компании конструктивно рассказали о трендовых сочетаниях цветов, материалов и новых технологиях в коллекции «Весна-Лето 2019». Коллекция немецкого обувного бренда CAPRICE «Весна-Лето 2019» - три основных тренда нового сезона: комфорт, стиль и элегантность.

Комфорт

В новом сезоне по-прежнему актуальны удобные модели обуви: оксфорды, лоферы, мюли, слиперы и кеды. Они прекрасно сочетаются как с джинсами и брюками, так и с пышными юбками, и не заменимы при прогулках по городу. Компания CAPRICE дополнила модели инновационной подошвой Blue Oxygen.

Современные девушки смогут вести активный образ жизни, не задумываясь об усталости или тяжести в ногах, благодаря постоянной циркуляции воздуха и приятному микроклимату в обуви.

Элегантность

Простота и лаконичность – основной элемент элегантности этого сезона. Эксперты CAPRICE рекомендуют обратить внимание на модели из натуральных материалов. Сандалии из мягкой кожи с цветочным декором станут изящным дополнением утонченного платья пастельного оттенка.

Стиль

А для тех, кто предпочитает яркие краски даже в будние дни, подойдет линейка Premium, в которой модницы могут найти интересные решения, как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Например, бежевые босоножки с золотым каблуком добавят роскоши офисному костюму или подчеркнут модный геометрический принт одежды.

Оптимальное сочетание модных течений, таких как массивная подошва, широкий устойчивый каблук, принты на мягкой коже, натуральные материалы формируют образ новой коллекции CAPRICE.

Начало весны – повод порадовать себя новой модной и удобной обувью, которая поможет Вам приблизить ощущение приближающегося тепла, солнца и сухого асфальта. С новой коллекцией CAPRICE, состоящей из 200 моделей обуви, ни одна девушка не останется без обновки.

Фотографии с мероприятия: Логинова Татьяна