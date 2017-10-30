Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Москве (744)
Все сюжеты
Dima Zimin

Модный бренд Lucien Krysan представил коллекцию вечерних платьев

  • 104
  • 0
  • 30 Октября 201713:54
Сюжеты: Неделя моды в Москве

Модный бренд Lucien Krysan представил на столичном подиуме коллекцию эксклюзивных платьев для торжеств и особых случаев. Показ состоялся в рамках Недели Моды в Москве. Женственные, изящные, роскошные наряды пришли оценить Ирина Лачина, Анастасия Макеева, Наталия Лесниковская, Анастасия Стоцкая, Александра Попова (гр. «Фабрика»), Анжелика Каширина, Анна Калашникова, Катя Гусева.

   

Открылся показ яркими выходами супермодели Елены Кулецкой и телеведущей, певицы Анны Шульгиной. Эффектное появление  известных блондинок задало нужный тон шоу. На подиуме были представлены платья из шёлкового и хлопкового жаккарда, которые и легли в основу коллекции. 

   

Главный акцент сделан на приталенных силуэтах, струящихся и полупрозрачных фактурах, объёмных принтах. Цветовая гамма – нежные пастельные тона, розовые, нюдовые и молочные оттенки.  В коллекции есть и романтичные платья из лёгкого шифона, расшитые камнями, и платья из тонкой органзы, и платья из сетки, которые подчеркивают  изящность  и красоту героини бренда.

Коллекция носит название «Жаккард» и посвящена французскому изобретателю ткани - Жозе́фу Мари́ Жакка́ру. Все модели полностью выполнены из натуральных материалов  с использованием люкс обработки.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru