Модный бренд Lucien Krysan представил коллекцию вечерних платьев

Модный бренд Lucien Krysan представил на столичном подиуме коллекцию эксклюзивных платьев для торжеств и особых случаев. Показ состоялся в рамках Недели Моды в Москве. Женственные, изящные, роскошные наряды пришли оценить Ирина Лачина, Анастасия Макеева, Наталия Лесниковская, Анастасия Стоцкая, Александра Попова (гр. «Фабрика»), Анжелика Каширина, Анна Калашникова, Катя Гусева.

Открылся показ яркими выходами супермодели Елены Кулецкой и телеведущей, певицы Анны Шульгиной. Эффектное появление известных блондинок задало нужный тон шоу. На подиуме были представлены платья из шёлкового и хлопкового жаккарда, которые и легли в основу коллекции.

Главный акцент сделан на приталенных силуэтах, струящихся и полупрозрачных фактурах, объёмных принтах. Цветовая гамма – нежные пастельные тона, розовые, нюдовые и молочные оттенки. В коллекции есть и романтичные платья из лёгкого шифона, расшитые камнями, и платья из тонкой органзы, и платья из сетки, которые подчеркивают изящность и красоту героини бренда.

Коллекция носит название «Жаккард» и посвящена французскому изобретателю ткани - Жозе́фу Мари́ Жакка́ру. Все модели полностью выполнены из натуральных материалов с использованием люкс обработки.