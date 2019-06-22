Модный цвет: шикарный виридиан

Богатый и естественный цвет виридиан (от латинского viridis - зелёный) красиво покоряет мировые подиумы, красные дорожки и витрины модных брендов - пожалуй, это единственный оттенок, в котором жизненная сила зелёного и возвышенная царственность синего не соперничают, а сливаются в единое целое.

Виридиан отличается от травянистого хаки, изумруда и малахита загадочной сапфировой глубиной, но в то же время не похож на всевозможные лазурные оттенки благодаря своей ботанической зелёной ноте.

Знаменитый маринист Иван Айвазовский часто изображал морские волны именно в цвете виридиан - чтобы отразить в стихии воды синеву неба.

А в наше время изысканный виридиан вдохновляет итальянских маэстро Dolce&Gabbana на создание шикарных бархатных туфелек, британских дизайнеров интерьера Zoffany - на узорчатые аристократичные обои, немцы из команды самой высокодоходной автомобильной компании в мире Porsche "одели" в этот модный цвет модель машины PTS Viridian Green Metallic 718 Cayman, а французские эстеты Yves Delorme предлагают для этого лета богемные домашние халаты и романтичное постельное белье оттенка виридиан с художественным цветочным принтом.

Всемирно известные модницы, среди которых замечены голливудские и европейские актрисы, бизнес-вумен и даже герцогиня Сассекская, уже выразили свои симпатии к цвету виридиан, появившись в стильных нарядах на торжественных светских событиях.

Новомодный виридиан хорош и для повседневного образа, и для праздника - этот элегантный цвет сочетается с тёплыми оранжевыми, золотистыми, чистыми молочными и насыщенными винными оттенками, эффектно подчеркивает свежесть светлой мятно-бирюзовой гаммы.

Шелковые или хлопковые, ажурные или плотные, струящиеся или облегающие фигуру - любые наряды в цвете виридиан очаровательны для всех типов внешности: от смуглой брюнетки до блондинки с фарфоровой кожей.

Примерьте трендовый цвет!

Автор: Диана Мицкевич