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Диана Мицкевич

Модный десерт: нарядная Матрёшка в «Ladurée»

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  • 23 Декабря 201901:12

Бренд-шеф московского ресторана  «Ladurée» Годфроа Мари Жан Лейнекюгель де Кок представил авторский новогодний десерт - релижьос "Матрешку", ставшую участницей фестиваля Foodiscovery "Сласти под Рождество". 

Релижьос - традиционное французское  пирожное из заварного теста, округлой формой напоминающее силуэт монашек, за что и получил свое название. По замыслу творческой команды «Ladurée» скромная монашка превратилась в матрешку - румяную, жизнерадостную, наряженную в платье из сахарной глазури в узорах под хохлому и сияющую золотистым ожерельем! 

Два шарика-профитроля наполнены воздушным  тающим кремом, компоте из морошки и ягодами малины - в рецепте ощущается элегантность французской высокой кухни, помноженная на щедрость русского чаепития. 

"Матрёшка" ждёт вас в «Ladurée» до 31 декабря! 

Автор: Диана Мицкевич 

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