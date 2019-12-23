Модный десерт: нарядная Матрёшка в «Ladurée»

Бренд-шеф московского ресторана «Ladurée» Годфроа Мари Жан Лейнекюгель де Кок представил авторский новогодний десерт - релижьос "Матрешку", ставшую участницей фестиваля Foodiscovery "Сласти под Рождество".
Релижьос - традиционное французское пирожное из заварного теста, округлой формой напоминающее силуэт монашек, за что и получил свое название. По замыслу творческой команды «Ladurée» скромная монашка превратилась в матрешку - румяную, жизнерадостную, наряженную в платье из сахарной глазури в узорах под хохлому и сияющую золотистым ожерельем!
Два шарика-профитроля наполнены воздушным тающим кремом, компоте из морошки и ягодами малины - в рецепте ощущается элегантность французской высокой кухни, помноженная на щедрость русского чаепития.
"Матрёшка" ждёт вас в «Ladurée» до 31 декабря!
Автор: Диана Мицкевич
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