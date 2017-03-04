Модный дом ELEGANZZA презентовал коллекцию “Эволюция цвета”

2 марта в центре Москвы, в ресторане Palantin, модный дом ELEGANZZA собрал друзей, чтобы представить новую коллекцию сумок и аксессуаров весна/лето 2017.

Первыми оценить хит весенне-летнего сезона, линии «Монстера» и «Райский сад», пришли многие звездные модницы. Так, Анна Калашникова остановила свой выбор элегантной кросс-боди, Аврора отдала предпочтение стильному рюкзаку белого цвета, а Ирина Тонева - нежному розовому клатчу.

Поздравить любимый бренд также пришли Катя Лель, Эвелина Бледанс, Зоя Бербер, Лариса Вербицкая, Габриэлла, Ольга Кабо, Лоя, Анастасия Макеева, Жанна Эппле, Алла Довлатова, Александра Ребенок, Наталья Земцова и другие.

Оксана Федорова, бессменная гостья всех мероприятий от ELEGANZZA и владелица ресторана Palantin, где в этот раз и проходил праздник, открыла вечер словами благодарности: “Добро пожаловать в Palantin, я очень рада, что в этот раз бренд ELEGANZZA выбрал именно нас для проведения своей презентации. Я являюсь давней поклонницей марки и всегда рада разделить с вами ваш праздник. И, конечно, поздравляю всех с началом весны!”,- сказала Федорова.

Для проведения презентации своей весенне-летней коллекции бренд ELEGANZZA выбрал необычный, но яркий и запоминающийся формат арт-перфоманса. Танцующие картины, ожившие платки и дефиле моделей приковывали внимание аудитории весь вечер, так что гости не могли оторвать глаз от происходящего на сцене, полностью погрузившись в эволюцию цвета, его переливы и оттенки.

Креативный директор модного дома ELEGANZZA Клаудио Бьязи, который прилетел специально из Италии, чтобы представить новую коллекцию России, обращаясь к гостям, подчеркнул: “Я работаю для того, чтобы вы, удивительные и обворожительные женщины, улыбались, а мужчины восхищались вами. И, конечно, чтобы новая коллекция «Эволюция Цвета» от ELEGANZZA доставляли вам счастье и удовольствие.”