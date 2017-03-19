Модный дом Меха Екатерина. Осень-зима 2017-18

Вдохновением для коллекции послужил street style. Москва уже давно стала центром мировой меховой моды, где не боятся экспериментировать и искать новое. Многослойность, современные силуэты, цвет и объем – отличительные черты коллекции. Впервые МЕХА ЕКАТЕРИНА показывает обувь и поясные сумки. Героиня коллекции веселая, дерзкая, яркая, готовая к приключениям и авантюрам.

Фото - Dima Babushkin