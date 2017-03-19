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Mercedes-Benz Fashion Week Russia (520)
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Модный дом Меха Екатерина. Осень-зима 2017-18

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  • 19 Марта 201717:18
Сюжеты: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Осень-зима 2017-18

Вдохновением для коллекции послужил street style. Москва уже давно стала центром мировой меховой моды, где не боятся экспериментировать и искать новое. Многослойность, современные силуэты, цвет и объем – отличительные черты коллекции. Впервые МЕХА ЕКАТЕРИНА показывает обувь и поясные сумки. Героиня коллекции веселая, дерзкая, яркая, готовая к приключениям и авантюрам.

Фото -  Dima Babushkin

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