Модный дом Меха Екатерина. Осень-зима 2017-18

Вдохновением для коллекции послужил street style. Москва уже давно стала центром мировой меховой моды, где не боятся экспериментировать и искать новое. Многослойность, современные силуэты, цвет и объем – отличительные черты коллекции. Впервые МЕХА ЕКАТЕРИНА показывает обувь и поясные сумки. Героиня коллекции веселая, дерзкая, яркая, готовая к приключениям и авантюрам.
Фото - Dima Babushkin
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