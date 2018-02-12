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Артем Кузелев

Модный дом Поля Пуаре будет возрожден

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  • 12 Февраля 201811:21

Владелица марок Ann Demeulemeester и Haider Ackermann Анн Шапель заявила, что собирается возродить легендарный бренд Paul Poiret.

Бельгийская предпринимательница и владелица марок Ann Demeulemeester и Haider Ackermann собирается начать возрождение легендарного дома моды, основанного Полем Пуаре. Недавно Анн Шапель стала исполнительным директором Paul Poiret, одной из самых влиятельных марок начал XX века, которая была закрыта в 1927 году. Предпринимательница уже проделала большую работу по перезапуску бренда и даже привлекла новых инвесторов. Сейчас известно, что креативным директором дома станет китайская дизайнер Йикинг Йин.

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