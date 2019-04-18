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Диана Мицкевич

Модный дом: ЖК «Резиденция Май» от архитектурной группы DNK ag

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  • 18 Апреля 201909:38

«Резиденция Май» - это часть проекта Город-курорт «Май», уникальный жилой комплекс от девелопера ГК "Тройка РЭД", созданный архитектурной группой DNK ag в ландшафтном парке, неподалеку от музея-заповедника «Горки Ленинские» и недавно реконструированной усадьбы Тимохово-Салазкино.   Здесь нет промышленных объектов и шумных трасс – здесь летом много зелени, а зимой дворы покрыты чистым белым снегом. Реликтовый лес в нескольких шагах от подъезда, река, каскад живописных прудов и старинная усадьба – идеальное место для жителей, предпочитающих городской суете тишину и чистый воздух.

 


Резиденция Май - пример образцовой малоэтажной застройки на территории Подмосковья. Компактная, она растворена в окружающем природном ландшафте, бережно вписана в него. В основе планировочной структуры лежит принцип квартальной застройки небольшой высотности – всего три этажа. Уникальность проекту придает активный рельеф участка, его подчеркивает серпантин дорог и прогулочных тропинок.

Каждому двору соответствует символ цветка: Астильба, Гортензия, Жасмин, Ирис, Пион, Сирень, Флокс. При благоустройстве комплекса эта символика обыгрывается в элементах декора и дизайна помещений.

Мы даже рассматриваем возможность создания жителями мини-огородов и цветников, что апеллирует к практике «городских ферм», популярных сейчас в европейских городах: их там создают сами жители», - комментирует автор проекта Константин Ходнев, архитектор и генеральный директор архитектурной компании DNK ag.

Каждая терраса – это принадлежность одной квартиры. У обладателей такого жилища появляются дополнительные возможности, например, использовать террасу как дополнительное место отдыха. Кроме того, отсюда открываются потрясающие виды на лес и окружающий пейзаж.

Многоуровневые дома у леса – новые трехэтажные корпуса категории комфорт + и бизнес с квартирами большой площади и оригинальными планировками. Дома решены в стилистике северо-европейской малоэтажной застройки, где сочетаются традиции городской жизни и ценности взаимосвязи с природой. 

И, кстати, в малоэтажном жилом комплексе «Резиденция Май» открылись продажи квартир бизнес-класса с террасами, эксплуатируемой кровлей и ступенчатыми садами во дворах. 

В составе проекта школа и детский сад.

По данным пресс-службы проекта. 

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