Модный фестиваль BACK TO FASHION 3 и 4 марта 2021

Back to Fashion – это модный марафон, для тех, кто хочет приобщиться к миру моды.

В двухдневной программе: fashion- лекторий, модные показы российских дизайнеров Алены Нега, Александры Грузиновой, Asian Spirit. Выступление стилиста программы «Модный приговор» Александры Эдельберг, выставка живописи современных российских художников, дегустации изысканных ароматов, балетный дивертисмент, мастер-классы, подарки всем гостям, дизайнерский маркет.

Все представленные марки можно будет приобрести на стильном маркете, часть средств от которого, будет переведена в благотворительный фонд «Созвездие». Моделей к показам будут готовить виртуозные мастера, стилисты и визажисты сети британских салонов SACO. Ведущая мероприятия: актриса театра и кино Екатерина Директоренко станет проводником в мир моды и последних достижений косметологии, поддержит легкое настроение гостей и вдохновит на дружеские беседы и новые знакомства.

Back to Fashion посетят: ведущие солисты оперы и балета, популярные актрисы театра и кино: Елена Захарова, Анна Чурина, Алена Чехова, Ева Авеева и многие другие. Гостям мероприятия будет предоставлена возможность оценить надежность и красоту входных дверей от генерального партнера Back to Fashion компании GERDA, а так же принять участие в мастер классе по росписи ее элементов от приглашенных художников.

Расписание Back to Fashion:

3 марта 12:00 до 22:00 дизайнерский шоу-рум

Расписание лектория:

14:00 Лекция от ателье нишевой парфюмерии BYTWO.Perfume «Секреты создания уникальных ароматов».

15:00 Розыгрыш подарков от бренда итальянской косметики для волос Brelil.

16:00 Лекция с парфюмерной дегустацией «Русский балет – источник вдохновения для французских парфюмеров»

17:00 Лекция аналитического психолога Татьяны Дужарь

16:45 Розыгрыш подарков от бренда итальянской косметики для волос Brelil.

18:00 Лекция дизайнера Виктории Гузеевой о современных дресс-кодах.

19:00 Лекция диетолога Тихомировой Елены ( компания «Живой коллаген»), о питании и здоровом образе жизни.

20:00 Лекция ведического астролога и нумеролога Элеоноры Чалей о том как с помощью цвета в одежде можно повлиять на свою жизнь.

4 марта с 12 до 22 дизайнерский шоу рум

Расписание показов:

17:00 – Мастер-класс «Тренды причесок весна-лето 2021» Александры Эдельберг, арт-директора BRELIL, чемпионки мира по парикмахерскому искусству, эксперта и стилиста программы «Модный приговор». 17:45 - Розыгрыш подарков от бренда итальянской косметики для волос Brelil.

18:00 – Показ коллекции бренда ASIAN SPIRIT @asianspirit_official

18.30 - Розыгрыш подарков от бренда итальянской косметики для волос Brelil.

19:00 – Показ модельера ALENA NEGA.

19:30 – Императорский клуб Оперный дивертисмент от ведущих артистов балета

19:45 – Благотворительный аукцион 20:15 – Показ дизайнера Саши Грузиновой.

20:30 – Окончание программы. Свободное общение.

Партнеры мероприятия: итальянская косметика для волос Brelil Professional, Парфюмерный бутик Divine Aroma, производитель российской косметики компания Aravia , косметический бренд Elian Russia, итальянский косметический бренд Beauty drugs, сеть клиник иммунореабилитации и криомедицины Grand Clinic

Адрес: гостиница Sheraton Palace Moscow, 2 этаж, улица 1-я Тверская-Ямская, 19 Метро Белорусская (кольцевая), Маяковская.

Вход свободный!