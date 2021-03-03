Модный фестиваль BACK TO FASHION 3 и 4 марта 2021

Back to Fashion – это модный марафон, для тех, кто хочет приобщиться к миру моды.
В двухдневной программе: fashion- лекторий, модные показы российских дизайнеров Алены Нега, Александры Грузиновой, Asian Spirit. Выступление стилиста программы «Модный приговор» Александры Эдельберг, выставка живописи современных российских художников, дегустации изысканных ароматов, балетный дивертисмент, мастер-классы, подарки всем гостям, дизайнерский маркет.
Все представленные марки можно будет приобрести на стильном маркете, часть средств от которого, будет переведена в благотворительный фонд «Созвездие». Моделей к показам будут готовить виртуозные мастера, стилисты и визажисты сети британских салонов SACO. Ведущая мероприятия: актриса театра и кино Екатерина Директоренко станет проводником в мир моды и последних достижений косметологии, поддержит легкое настроение гостей и вдохновит на дружеские беседы и новые знакомства.
Back to Fashion посетят: ведущие солисты оперы и балета, популярные актрисы театра и кино: Елена Захарова, Анна Чурина, Алена Чехова, Ева Авеева и многие другие. Гостям мероприятия будет предоставлена возможность оценить надежность и красоту входных дверей от генерального партнера Back to Fashion компании GERDA, а так же принять участие в мастер классе по росписи ее элементов от приглашенных художников.
Расписание Back to Fashion:
3 марта 12:00 до 22:00 дизайнерский шоу-рум
Расписание лектория:
14:00 Лекция от ателье нишевой парфюмерии BYTWO.Perfume «Секреты создания уникальных ароматов».
15:00 Розыгрыш подарков от бренда итальянской косметики для волос Brelil.
16:00 Лекция с парфюмерной дегустацией «Русский балет – источник вдохновения для французских парфюмеров»
17:00 Лекция аналитического психолога Татьяны Дужарь
16:45 Розыгрыш подарков от бренда итальянской косметики для волос Brelil.
18:00 Лекция дизайнера Виктории Гузеевой о современных дресс-кодах.
19:00 Лекция диетолога Тихомировой Елены ( компания «Живой коллаген»), о питании и здоровом образе жизни.
20:00 Лекция ведического астролога и нумеролога Элеоноры Чалей о том как с помощью цвета в одежде можно повлиять на свою жизнь.
4 марта с 12 до 22 дизайнерский шоу рум
Расписание показов:
17:00 – Мастер-класс «Тренды причесок весна-лето 2021» Александры Эдельберг, арт-директора BRELIL, чемпионки мира по парикмахерскому искусству, эксперта и стилиста программы «Модный приговор». 17:45 - Розыгрыш подарков от бренда итальянской косметики для волос Brelil.
18:00 – Показ коллекции бренда ASIAN SPIRIT @asianspirit_official
18.30 - Розыгрыш подарков от бренда итальянской косметики для волос Brelil.
19:00 – Показ модельера ALENA NEGA.
19:30 – Императорский клуб Оперный дивертисмент от ведущих артистов балета
19:45 – Благотворительный аукцион 20:15 – Показ дизайнера Саши Грузиновой.
20:30 – Окончание программы. Свободное общение.
Партнеры мероприятия: итальянская косметика для волос Brelil Professional, Парфюмерный бутик Divine Aroma, производитель российской косметики компания Aravia , косметический бренд Elian Russia, итальянский косметический бренд Beauty drugs, сеть клиник иммунореабилитации и криомедицины Grand Clinic
Адрес: гостиница Sheraton Palace Moscow, 2 этаж, улица 1-я Тверская-Ямская, 19 Метро Белорусская (кольцевая), Маяковская.
Вход свободный!
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