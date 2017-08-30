Модный фестиваль: "Краски осени" в Аптекарском огороде

9 сентября в "Аптекарском огороде" вновь, по-традиции, откроется ежегодный фестиваль цветов, урожая и искусства "Краски осени", который готовит для посетителей чрезвычайно любопытные сюрпризы: многочисленные сорта тыкв, арбузы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, свеклу, капусты, яблоки, груши, сливы, каштаны, грецкие орехи, рябину, клюкву, пряные травы, пшеницу, рожь и прочие дары природы. Готовимся к дегустации яблок сортов селекции Ботанического сада МГУ, а в конце выставки — к выборочной раздаче тыкв и других аппетитных экспонатов!
А самой большой ( в прямом смысле слова) сенсацией выставки станет гигантская тыква весом 400 кг!, выращенная московским огородником-рекордсменом Александром Чусовым.
Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм с гордостью представляет эту чудо-тыкву, кстати, официально самую большую из когда-либо выращенных в России:
— Это чудо удалось сотворить за полгода 21-летнему Александру Чусову, который решил показать свой громадный овощ москвичам и гостям столицы в "Аптекарском огороде" в силу большой любви к старейшему ботаническому саду России. Ценное достижение будет зарегистрировано в Книге рекордов России. Гигантская тыква сорта 'Atlantic Giant' будет радовать посетителей вплоть до закрытия фестиваля "Краски осени" и выставки "Мир! Труд! Урожай!" 15 октября.
Помимо более чем 400-килограммовой тыквы, на выставке урожая гости увидят многочисленные сорта тыкв поменьше, арбузы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, свеклу, капусты, яблоки, груши, сливы, каштаны, грецкие орехи, рябину, клюкву, пряные травы, пшеницу, рожь и прочие дары природы.
Периодически будут проводиться дегустации яблок сортов селекции Ботанического сада МГУ, а в конце выставки — выборочная раздача съедобных экспонатов.
А сам огородник-рекордсмен Александр Чусов уверен, что его пример станет новым трендовым хобби:
— Я учился на психолога, но в один момент понял, что это не мое. Я всегда увлекался выращиванием всего экзотического и в 2016 году наткнулся в интернете на информацию о гигантских тыквах. В тот момент я подумал, что хочу тоже вырастить нечто подобное. Тогда у меня выросла тыква весом 80 кг, с которой я поехал на фестиваль урожая в Коломенском, где проходил конкурс на самый большой овощ. Я без труда занял первое место и выиграл гектар земли. Тогда-то меня и переклинило. Гектар земли за тыкву? Такое не могло забыться само собой. Я стал бредить идеей вырастить настоящего гиганта — самую большую тыкву из когда-либо выращенных в России.
Я изначально мечтал выставить её на фестивале "Краски осени" в "Аптекарском огороде", ибо знал, что от моего предложения там не откажутся. Я хотел занести ее в Книгу рекордов России и рассказать о том, как каждый садовод может вырастить подобное.
Я хочу подарить России новое хобби!
Кстати, Александр кроме тыкв выращивает еще и острые перцы, которые признаны самыми острыми в мире - 'Carolina Reaper' и 'Scorpion Moruga Red'.
Начните свою московскую осень с приятной прогулки по Аптекарскому огороду!
Фестиваль Фестиваль "Краски осени" продлится с 9 сентября по 15 октября включительно.
Диана Мицкевич по данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".
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