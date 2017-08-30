Модный фестиваль: "Краски осени" в Аптекарском огороде

Периодически будут проводиться дегустации яблок сортов селекции Ботанического сада МГУ, а в конце выставки — выборочная раздача съедобных экспонатов.

А сам огородник-рекордсмен Александр Чусов уверен, что его пример станет новым трендовым хобби:

Начните свою московскую осень с приятной прогулки по Аптекарскому огороду!