Модный фестиваль: Неделя Ирландии в Москве

С 15 по 26 марта в Москву заглянут в гости кино, музыка, танцы и озорное настроение Ирландии - в канун Дня Святого Патрика в столице состоится юбилейный десятый Фестиваль ирландской культуры IRISH WEEK 2017.

В этом году праздник выпадает на уик-энд и нас ждет целый фейерверк зажигательных событий!

За эти десять лет Фестиваль стал всеобщим любимцем - некогда маленький проект стал мегапопулярным благодаря энтузиазму команды и социальным сетям. Многое изменилось с тех пор и сейчас вместо тяжеленных ящиков с кинопленкой в Москву прилетели легчайшие digital-диски, на которых хранятся самые интересные новые и давно любимые ретроспективные фильмы ирландского кинематографа.

Среди самых ярких кино премьер:"Синг Стрит" Джона Карни, "Чертовски симпатичен" Джона Батлера, "Свидание для безумной Мэри" Даррена Тортона, "Юг" Джерарда Уолша и "Крутой вираж" Шона О'Куалана. Маленьких кинозрителей ждут веселые ирландские мультики, удостоившиеся премии "Оскар".

Сюрпризом фестиваля станет романтический фильм "Однажды" от режиссера Джона Карни, вышедший на московские экраны еще в 2008 году, во время первого Ирландского Кинофестиваля.

Кульминация Фестиваля - Парад Святого Патрика начнется в 12-00 18 марта в ПАрке Сокольники, а с 15-00 до 23-00 в Известия HALL состоится масштабный концерт ирландской фолк-музыки ST PATRICK's DAY & NIGHT. И это еще не все - 19 марта в 19-00 на сцене Центрального Дома Художника пройдет шоу DANCE IRISH знаменитого ирландского танцора Маркуса Малони.

До встречи на Фестивале!

Автор: Диана Мицкевич