Модный фотоконкурс: "Белый медведь в кадре".

С 16 января по 20 февраля в Московском зоопарке пройдёт фотоконкурс «Белый медведь в кадре». Принять участие в нем может каждый желающий - будь то опытный фотохудожник или любитель, только осваивающий азы профессии.



Конкурс проводится в рамках праздничной программы к Международному

дню белого медведя, который пройдет 27 февраля.

Чтобы стать участником и побороться за одно из трёх призовых мест, нужно сделать фото Мурмы или Врангеля в период проведения конкурса, написать небольшое эссе в свободной форме на тему «Что меня больше всего восхищает в белом медведе» и отправить все это на почту a.ryzhakova@moscowzoo.ru.

Также в письме необходимо указать свои контактные данные (ФИО, номер телефона).

После того, как приём заявок завершится, компетентное «Медвежье жюри»

выберет трех финалистов, между которыми будут распределены призовые

места.

Каждый из них получит специальный приз от Московского зоопарка, а также приглашение на эксклюзивную встречу со специалистом по белым

медведя.



Торжественное награждение победителей пройдёт 27 февраля. Участников

ждет чаепитие в кафе «Полярный мир», а также уникальная возможность

узнать все о работе зоопарка по сохранению самого большого наземного

хищника планеты. Работы финалистов будут собраны в отдельную

экспозицию, полюбоваться которой сможет каждый гость зоопарка.

Кроме того, в конкурсе «Белый медведь в кадре» есть специальная

номинация «Лучший ретро-снимок». Претендовать на победу в ней могут

авторы фотографий, сделанных в разные годы. Это могут быть черно-белые

оцифрованные кадры и пленочные фотографии.

Главное, чтобы на них был запечатлен один из белых медведей Московского зоопарка. Снимки вместе с эссе «Что меня больше всего восхищает в белом медведе» нужно будет отправить на указанную выше почту, дополнив своими персональными данными. Среди конкурсантов, заявленных в этой номинации, будут выбраны три финалиста, которые разделят победу и получат поощрительные призы.

К участию в конкурсе принимаются только оригинальные работы, авторство

каждой из них будет проверяться. Все участники могут прислать только одно фото и одно эссе.

Срок подачи заявок - до 16:00 20 февраля.

По данным пресс-службы Московского зоопарка.