Модный интерьер: Lalique представляет клубный дом Kuznetsky Most 12

Одна из ведущих девелоперских компаний KR Properties и легендарный французский бренд изделий из хрусталя Lalique объявляют о запуске совместного проекта – клубного дома Kuznetsky Most 12 by Lalique. Это первый брендированный дом Lalique в России - проект реставрации пассажа чаеторговца Константина Абрамовича Попова, построенного в 1877 году архитекторами Александром Резановым и Александром Каминским. Ведущий московский девелопер KR Properties возвращает памятнику архитектуры его первоначальное предназначение.

Как и в XIX веке, в доме разместится торговая галерея, а на верхних этажах, в бывших доходных квартирах, – жилые апартаменты. Помимо торговой галереи и апартаментов, в доме откроются спа, французское кафе и гастрономический ресторан с винотекой.



130-летняя история Lalique идеально подошла для концепции проекта на

Кузнецком Мосту, 12. И Lalique, и пассаж Попова созданы в одно время.

Каждый из них стал стилистическим революционером в своей сфере.



Французская компания Lalique, основанная в 1888 году, была приглашена в партнёры проекта неслучайно. Сегодня она является одним из лидеров в производстве хрустальных изделий с узнаваемым стилем. Рене Лалик, основатель бренда, прославившийся как создатель современного стиля в ювелирном деле, затем стал выдающимся мастером по работе с хрусталем.

В последние годы жизни он занимался «крупными формами» — оформлением гостиниц, ресторанов, церквей и даже пароходов. Он оформлял интерьеры знаменитых пульмановских вагонов Восточного экспресса и декорировал помещения лайнера «Нормандия».

Сегодня Lalique возрождает и развивает наследие своего основателя, работая в шести областях: создавая украшения, декоративные изделия, предметы интерьера, парфюмерию, произведения искусства, а также развиваясь в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Вся продукция из хрусталя до сих пор производится вручную на единственной фабрике в городке Винжен-сюр-Модер в Эльзасе, открытой в 1920-х годах.



Бренд Lalique обладает статусом Entreprises du Patrimoine Vivant – мануфактуры, сохраняющей традиции высокого ручного ремесла Франции, некоторые предметы охраняются как культурное наследие государства. В России бренд представляет холдинг Mercury.



Роже вон дер Вейд, генеральный директор Lalique признается: «Lalique гордится сотрудничеством с KR Properties, одним из самых престижных девелоперов в России. Участие в восстановлении здания, являющегося объектом культурного и исторического наследия, соответствует ценностям и стилю бренда Lalique. Мы очень рады, что этот знаковый проект разрабатывается в сотрудничестве с Mercury, нашим давним партнером и дистрибьютором в России».



Kuznetsky Most 12 by Lalique станет домом с ароматом, вкусом, искусством и

стилем жизни Lalique.Эстетика Lalique будет отражена в каждой детали. В клубном доме будут предметы, изготовленные на мануфактуре бренда: люстры, мебель, стеновые панели, витражи и хрустальные аксессуары для ванных комнат. Некоторые из них разработают специально для Kuznetsky Most 12 by Lalique. В общественных пространствах и в апартаментах используют ароматы и свечи Lalique.

Интерьеры будут оформлены в стилистике бренда, за это отвечает международное интерьерное бюро Woodstone. Апартаменты и пентхаусы предложат с чистовой отделкой в формате white box и ванными комнатами, оформленными предметами Lalique. После завершения работ в клубном доме Kuznetsky Most 12 by Lalique разместится 61 апартамент с отделкой, в том числе два пентхауса с видами на центр и звезды и купола Кремля.



В интерьерах публичных пространств и апартаментов максимально сохранят исторический декор: лепнина, барельефы, наборный паркет, лестничные перила, камины, дверные порталы. Все работы по реставрации ведутся на основе архивных документов. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2021 года.

