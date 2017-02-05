Модный конкурс: "Фабричные мастерские" для художников

Центр Творческих Индустрий "Фабрика", расположенный в стенах старинного фабричного пространства в Переведеновском переулке, отметил свой День рождения объявлением победителей новой сессии конкурса "Фабричные мастерские". На торжественную церемонию приехали яркие представители современной богемы.

Из 100 заявок, поданных художниками старше 35 лет, выбрали самых креативных!

Итак, победителями стали:

Карина Барабанова с проектом "С вами все ясно".

Людмила Горлова с проектом "Встречи на нейтральной полосе".

Дмитрий Кавко с проектом "Утопия ТЦ".

Олег Матрохин с проектом "Мнемогении печатного изображения".

Диана Мачулина с проектом "Современные обереги".

Аля Хестанти с проектом "Тайная жизнь мягких игрушек".

[...]Labs (Сергей Волдыков, Юлия Ивашкина, Сергей Огурцов) с проектом "Звуковые наблюдения на Фабрике".



Номинация "Выставка на Фабрике":

Ольга Божко с проектом "Триумфальная арка".

Дарья Делоне с проектом "Накануне".

Андрей Иванов с проектом "Пойди туда, не знаю куда. Сфоткай то, не знаю что".

Александр Раевский с проектом "Вселенная 69".

Наталья Резник с проектом "В поисках моего отца".

Алексей Румянцев с проектом "Большие данные".

Олег Татаркин с проектом "Реставрация ВДНХ".

Хаим Сокол с проектом "Бумажная память".

Номинация "Public Space":

Екатерина Исаева с проектом "Instadancer".

Анна Семенова с проектом "Места и люди".

Наталья Тимофеева с проектом "Эйджизм".

Александр Подосинов с серией "Фотограммы".

Алексей Харитонов с серией "Иллюстрации к романам".

Следующий опен-колл программы "Фабричные мастерские" будет объявлен в конце 2017 года.

Фото: Гриша Галантный