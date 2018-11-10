Модный конкурс: новогодняя Прага от Л'Этуаль

Л'Этуаль приглашает поучаствовать в творческом конкурсе "Твои Истории Начинаются Здесь", который продлится до 20 ноября и завершится вручением главного приза - поездки в Прагу на Рождество на двоих и проживание в отеле Grand Hotel Europa, в котором Мишель Гондри снял свой стильный рекламный фильм с Данилой Козловским.

Давай помечтаем?

Твой аромат запомнился на свидании и сводил его с ума всю неделю.

Яркий цвет помады придал тебе уверенность на собеседовании.

Ванна с нежным маслом помогла расслабиться, все обдумать, и дала сил для новых побед.

Случайно встретила его у витрины, оказалось, что вы оба любите один бренд.

Вчера рассказала подругам о новой помаде, а уже сегодня пишешь свое первое видео для блога.

Мы можем много придумать историй сами, но все они не сравнятся с твоей.

Расскажи, как Л'Этуаль изменил твою жизнь. Запиши видео, до 20 ноября загрузи его на letoile.ru и попроси близких проголосовать за тебя. Побеждает видео, набравшее наибольшее количество лайков.

Что взамен? Сказка.

Первый приз — Волшебное Рождество в Праге с 22 по 25 декабря. Мы подарим тебе путешествие в тот самый отель, где оскароносный режиссёр Мишель Гондри снял фильм для Л`Этуаль с Данилой Козловским.

Двое других победителей получат в подарок наборы с новинкам и эксклюзивными брендами Л’Этуаль.

Имена победителей будут опубликованы на сайте letoile.ru 22 ноября.

Но самое главное — твоя история будет рассказана!

Хэштеги конкурса @letoile_official #лэтуаль#твоиисторииначинаютсяздесь

По данным пресс-службы Л'Этуаль.