Модный конкурс: станьте дизайнером HUSQVARNA AUTOMOWER®

Создайте свой авторский дизайнерский проект совместно с мировым брендом, приняв участие в конкурсе «КАСТОМИЗИРОВАННЫЙ HUSQVARNA AUTOMOWER®», и выиграйте ценные призы!

Мы предлагаем Вам стать частью нашей вот уже 25-летней истории по воплощению в жизнь новых инновационных решений, создав авторский дизайн для газонокосилки-робота Husqvarna Automower® 105.

Кто может принять участие в конкурсе?

Все, кто имеет отношение к дизайну: графические дизайнеры, веб-разработчики, художники-аниматоры, архитекторы, дизайнеры интерьеров и многие другие представители творческих профессий. А также все те, кто обладает креативным мышлением и возможностью выполнить условия конкурса.

Что необходимо для участия в конкурсе?

Для участия в конкурсе необходимы начальные навыки владения графическими программами и Ваши оригинальные дизайнерские решения, которые можно будет воплотить на корпусе газонокосилки-робота Husqvarna Automower® 105, создав уникальный авторский проект!

Какие условия участия в конкурсе?

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на участие по адресу husqvarna.contest@gmail.com. В теме письма необходимо указать название конкурса. В самом письме должны быть указаны следующие данные:

ФИО* Телефон* Город* Краткое описание работы Прикрепленное во вложении превью дизайн-макета (см. требования к работам).

* Отправляя указанную информацию Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных и принимаете нашу Политику конфиденциальности.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в сроки с 02 марта – 11 мая 2020 г. (до 12:00 по московскому времени).

Далее мы выберем авторов 10 лучших работ, по мнению жюри, которые выйдут в полуфинал для открытого голосования.

Открытое голосование пройдет на официальной странице Husqvarna ВКонтакте в сроки с 18 мая – 23 мая 2020 г. (до 12:00 по московскому времени).

Результаты конкурса будут объявлены 23 мая 2020 г. (после 12:00 по московскому времени).

Призером конкурса будет объявлен участник, набравший наибольшее количество голосов в рамках открытого голосования. Победителем конкурса будет объявлен участник, который будет определен жюри.

Какие требования к работам?

Дизайн должен быть размещен на корпусе газонокосилки-робота. Для этого воспользуйтесь изображениями газонокосилки-робота Husqvarna Automower® 105 в форматах *png и *eps, скачав их по ссылке.

Дизайн не должен перекрывать участки с логотипом ТМ Husqvarna и названием модели продукта.

Превью дизайн-макета газонокосилки-робота должно быть в следующих форматах: *png, *jpeg, *pdf весом не более 3 мб.

Исходные файлы дизайн-макета должны быть предоставлены в форматах: *ai, *pdf, *tiff, цветовая модель CMYK.

Какие призы ждут Призера и Победителя конкурса?

Победитель конкурса сможет выбрать подарок: сертификат на сумму 20 000 рублей на покупку цифровой техники либо сертификат на обучение в школе дизайна номиналом той же суммы.

Призер конкурса сможет выбрать подарок: сертификат на сумму 10 000 рублей на покупку цифровой техники либо сертификат на обучение в школе дизайна номиналом той же суммы.

С подробными Правила проведения Конкурса ознакомьтесь, пожалуйста, по ссылке.

По данным пресс-службы бренда.