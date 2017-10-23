Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Модный лекторий от Rebel School и «Антон тут рядом»

  • 113
  • 0
  • 23 Октября 201713:23

Образовательный проект Rebel School и Центр творчества, обучения и социальной абилитации взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» запускают курс лекций о моде.

Благотворительная программа получила название «Мода. Первый день ноября» и призвана собрать деньги, которые будут перечислены на счет центра «Антон тут рядом». Стартуют лекции уже в будущую среду, 1 ноября, подробная программа доступна на сайте Rebel School. В рамках проекта свои лекции прочитают главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак, основательница проектов «Белый сад» и Rusmoda Оксана Лаврентьева, программный директор «Пикника Афиши» и директор публичной программы Института «Стрелка» Дарья Шульга и другие эксперты.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru