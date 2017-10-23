Модный лекторий от Rebel School и «Антон тут рядом»

Образовательный проект Rebel School и Центр творчества, обучения и социальной абилитации взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» запускают курс лекций о моде.

Благотворительная программа получила название «Мода. Первый день ноября» и призвана собрать деньги, которые будут перечислены на счет центра «Антон тут рядом». Стартуют лекции уже в будущую среду, 1 ноября, подробная программа доступна на сайте Rebel School. В рамках проекта свои лекции прочитают главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак, основательница проектов «Белый сад» и Rusmoda Оксана Лаврентьева, программный директор «Пикника Афиши» и директор публичной программы Института «Стрелка» Дарья Шульга и другие эксперты.