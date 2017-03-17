Модный лекторий в сети «ХЦ» с Александром Васильевым и Александром Роговым

Каждый сезон в универмагах Торгового Дома «Холдинг-Центр» проходят интересные, познавательные лекции о моде. В этом сезоне лекции читают: всемирноизвестный историк моды Александр Васильев и один из ведущих стилистов мира моды и шоу-бизнеса Александр Рогов.

Темой лекций станут актуальные тенденции нового сезона Весна-Лето 2017.

Расписание встреч:

31 марта, пятница,19.00

Универмаг «ХЦ Бухарест», ул. Каховка, 27

31 марта в 19.00 в Универмаге «ХЦ Бухарест» состоится долгожданная лекция с историком моды Александром Васильевым. Темой станет новый модный сезон — Весна/Лето 2017. Александр с присущим ему юмором и иронией расскажет об основных актуальных трендах и веяниях моды, а также о других интересных вещах. Лекции Маэстро – это всегда нечто большее, чем просто разговор о моде, они часто выходят за рамки стандартных советов, благодаря личной харизме и всесторонности знаний Александра Васильева. Они затрагивают темы истории, этикета и другие интересные моменты. В завершении встречи Маэстро ответит на вопросы, сфотографируется и даст автографы всем своим поклонникам.

Кстати, обсудить самые интересные моменты лекции и поделиться впечатлениями с подругами вы сможете в кафе ТЦ «Бухарест» с просторной террасой.

Чтобы получить приглашение на мастер-класс, необходимо совершить покупку c 7 марта на сумму от 8 000 рублей в Универмаге «ХЦ Бухарест», далее зарегистрироваться на сайте сети «ХЦ» — hcmoda.ru. Начало регистрации — 26 марта. Пожалуйста, сохраните приглашение и кассовый чек — это ваш пропуск на лекцию. Количество посадочных мест ограничено. Подробности на официальном сайте и по тел. 8 (495) 933-74-84.

2 апреля, воскресенье, 15.00

Универмаг «ХЦ Лейпциг», ул. Академика Варги, д. 8/1

2 апреля Универмаг «ХЦ Лейпциг» приглашает вас с Александром Васильевым, историком моды, ведущим, искусствоведом и автором более трех десятков книг.

У Александра Васильева особые отношения с Универмагом «ХЦ Лейпциг» — здесь проходии одни из первых в Москве выставок его уникальной коллекции одежды разных эпох.

«Модный разговор» будет посвящен последним тенденциям сезона. Маэстро подберёт для демонстрации в качестве примеров актуальные вещи из новых коллекций универмага и продемонстрирует на практике самые модные сочетания. В конце лекции Александр с удовольствием ответит на вопросы многочисленных поклонников, сфотографируется и даст автограф всем желающим.

Универмаг «ХЦ Лейпциг» — один из самых известных универмагов Москвы, получивший свою популярность еще в советские времена. В настоящий момент «ХЦ Лейпциг» является главным центром моды на Юго-Западе Москвы. Это не только торговая площадка, где представлены самые известные европейские бренды одежды и обуви, но и место встречи покупателей с интересными и модными персонами.

Чтобы получить приглашение на лекцию, необходимо совершить покупку c 7 марта на сумму от 8 000 рублей в Универмаге «ХЦ Лейпциг», далее зарегистрироваться на сайте hcleipzig.ru. Начало регистрации — 28 марта. Пожалуйста, сохраните приглашение и кассовый чек — это ваш пропуск на лекцию. Количество посадочных мест ограничено. Подробности на официальном сайте и по тел. 8 (495) 933-74-84.

6 апреля Мастер-класс Александра Рогова в «ХЦ Рублевский»

6 апреля, четверг, 19.00

Универмаг «ХЦ Рублевский», Рублёвское ш., 48/1

Весенний модный сезон стартовал. Вопрос обновления гардероба актуален как никогда. Какие тренды будут самыми востребованными в этом сезоне? Как правильно покупать модные вещи? Стоит ли гнаться за модой? Как сочетать вещи из базового гардероба с ультрамодными новинками?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст известный телеведущий и звездный стилист Александр Рогов на своем мастер-классе, который Торговый Дом «ХЦ» специально для своих покупателей проводит в своем Универмаге «ХЦ Рублевский» 6 апреля в 19.00. Профессиональные модели продемонстрируют самые актуальные тренды сезона на примере новых коллекций «ХЦ», организовав дефиле в рамках мастер-класса.

Кстати, после мастер-класса вы сможете реализовать все полученные знания, отправившись на шопинг по Универмагу «ХЦ Рублевский». Здесь все создано для вашего комфорта: паркинг, просторные торговые залы с дизайнерскими интерьерами, а главное — большой выбор самых известных европейских брендов во всех ценовых сегментах.

Чтобы получить приглашение Чна мастер-класс, необходимо совершить покупку c 7 марта на сумму от 8 000 рублей в Универмаге «ХЦ Рублёвский», далее зарегистрироваться на сайте hcmoda.ru. Начало регистрации — 1 апреля. Пожалуйста, сохраните приглашение и кассовый чек — это ваш пропуск на лекцию. Количество посадочных мест ограничено. Подробности на официальном сайте и по тел. 8 (495) 933-74-84.

16 апреля, воскресенье, 15.00

Универмаг «ХЦ Сокольники», ул. Русаковская, 31

Александр Васильев : «Помните о том, что следить за модой смешно, а не следить — глупо».

Покупатели и друзья сети магазинов и универмагов «ХЦ» смогут убедиться в этом 16 апреля в Универмаге «ХЦ Сокольники», где состоится «Модный разговор» с Александром Васильевым.

Маэстро расскажет об основных актуальных трендах сезона Весна/Лето 2017, не забыв и о том, что надо обязательно исключить из гардероба и почему. В завершении лекции Александр Васильев с удовольствием ответит на вопросы многочисленных поклонников, которые смогут с ним сфотографироваться и получить автограф.

Сразу после лекции у вас будет возможность применить советы и практические рекомендации Александра Васильева для создания собственного образа, отправившись на шопинг в Универмаге «ХЦ Сокольники». Обновите свой весенний гардероб правильно!

Чтобы получить приглашение на мастер-класс, необходимо совершить покупку c 7 марта на сумму от 8 000 рублей в Универмаге «ХЦ Сокольники», далее зарегистрироваться на сайте сети «ХЦ» — hcmoda.ru. Начало регистрации — 11 апреля. Пожалуйста, сохраните приглашение и кассовый чек — это ваш пропуск на лекцию. Количество посадочных мест ограничено. Подробности на официальном сайте и по тел. 8 (495) 933-74-84.





