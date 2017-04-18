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Диана Мицкевич

Модный макияж: аметист и пион в новой коллекции косметики Dr.Hauschka

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  • 18 Апреля 201721:46
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Модный весенний макияж - это всегда букет цветов, радующий глаз множеством нежных и сочных оттенков.

Именно такое радужное разнообразие можно найти в юбилейной make-up коллекции, посявщенной 50-летию немецкого бренда натуральной косметики Dr.Hauschka. Над созданием новой линии  декоративных средств трудилась творческая команда из 100! профессионалов во главе с главным визажистом Каримом Саттаром. 

Новая палитра и новый элегантный дизайн косметики Dr.Hauschka делают ее очень современной и симпатичной. 

Природные лекарственные растения играют главную роль в формуле каждого бьюти-средства - легкие натуральные воски,  масла и  пигменты прекрасно наносятся, добавляя цвет без эффекта маски на лице и сохраняя естественное сияние кожи. 

 

Спелый нектарин, макадамия, сочный персик, миндаль, нежный абрикос - эти аппетитные названия новых румян и тональных кремов от Dr.Hauschka полностью соответствуют своим деликатным текстурам и колориту.

В таинственном семействе теней для век замечены роскошные аметист, розовый турмалин, авантюрин, янтарь, лазурит, нефрит, саприф и другие драгоценные оттенки, которые в ансамбле с красочными карандашиками и драматичной тушью (среди новинок есть даже сливовый оттенок!) подчеркнут сияние и тепло ваших глаз. 

А помады из новой весенней коллекции превращают губы в очаровательные лепестки пиона, камелии, лилии, амариллиса, орхидеи, азалии или фуксии - просто выберите свое цветочное настроение для наступившей весны и дарите воздушные поцелуи всему миру!

Автор: Диана Мицкевич

 

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