Модный макияж: новая коллекция PSYCHOTROPICAL от Л’Этуаль

КТО ТЫ?

Самая яркая птица digital jungle? Таинственная бабочка, которую не поймать в сети? Или недосягаемая в реале тропическая орхидея?

Доверяй себе. Ты чудо природы. Цветочные всплески на твоих губах. Переливающиеся сумасшедшими красками мембрана век. Ультрабирюза ресниц. Гипнотические голограммы ногтей.

Самая безумная коллекция! Это роскошь вызывающей яркости, это эйфория придуманных тобою психоделических тропиков.

Сопротивление бесполезно - именно так заявляет о себе новая эксклюзивная коллекция макияжа Psychotropical от Л’Этуаль.

- цветная водостойкая тушь для ресниц и бровей №401 Нейростимуляция

- рассыпчатая пудра Сенсорная эйфория

- тени для век в трех оттенках – зеленый, синий, красный №201 Игра калейдо, 202 Экзотический камуфляж, 203 Отражение природы

- капиллярная подводка для век в двух оттенках – синий и красный №301 Утопия, №302 Рукотворный рай

- двухфазное масло-тинт для губ в трех оттенках - 201 Анимизм, 202 Эхо природы , 203 Искусственный мир

- лак для ногтей в трех оттенках - 134 Мистический, 135 Гипнотический, 136 Дихроичный

Коллекция уже в продаже в магазинах Москвы, в ближайшем времени появится на www.letu.ru и в магазинах Л’Этуаль по всей стране.

Креативная команда уверена Л’Этуаль, что мы слишком привыкли быть незаметными. Время сбросить с себя этот груз и вернуться к природе. Такой, какой представляем и воссоздаем ее себе мы, люди цифровой эпохи: на смену привычному приходит фантастическое, на смену естественному — сверхъестественное.

Преображаемся в яркие краски новой коллекции и делимся с миром своими селфи с хэштегами #лэтуальpsychotropical @letoile_official

Диана Мицкевич по данным пресс-службы Л’Этуаль.