Модный макияж: краски лета от SANTE

Немецкая практичность и романтизм объединились в любви к природе, став главной идеей креативной команды бьюти-бренда SANTE.

Родина этой органической декоративной косметики с 40-летней историей - Нижняя Саксония, где, недалеко от Ганновера, на суперсовременном заводе компании LOGOCOS Naturkosmetik, каждый день кипит работа над новыми натуральными формулами и оттенками!

Наступившим летом эксперты SANTE предлагают нам сочную, динамичную, но при этом абсолютно естественную палитру макияжа - почему бы не одеть губы в жизнерадостные оттенки коралла, сливы, клевера и гибискуса?

Художественное разнообразие теней и карандашей для глаз позволяет варьировать тона от прохладных небесно-голубых и дымчатых таупов до теплых терракотово-земных красок - в любом случае ваш взгляд будет очарователен.

Творческая команда бренда SANTE развивается в ногу со временем, поэтому чрезвычайно модные сейчас хайлайтеры, бронзеры, палетки для контуринга и стробинга в компании с инновационной коллекцией гипоаллергенной туши с умными щеточками созданы специально чтобы стать лучшими спутниками ваших летних путешествий!

Автор: Диана Мицкевич