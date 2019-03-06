Модный макияж: нежность весны в новой коллекции Л'Этуаль

Л'Этуаль представляет in_touch - новую весенне-летнюю коллекцию макияжа для модниц!
In_Touch - значит вернуться из виртуальной реальности и касаться реальных вещей, созерцать красоту мира и делиться ей, делиться эмоциями.
Какой ты видишь себя? Решаешь только ты! Начни создавать свою реальность, покажи себя миру и стань его частью, неразрывной цепью бесконечно прекрасных эмоций.
Ты часть бесконечного, бесконечное - часть тебя.
IN TOUCH
Cosmic Sky Eye Gloss //
Жидкие тени для век
Почувствуй!
Глядя на бескрайнее ночное небо, хочется стать его частью. Завораживающая глубина, ощущение бесконечность и полета…Смотри, внимай и твори, теперь твои глаза – это космос!
Инновационная разработка в мире косметики, блеск для век Cosmic Sky, поможет создать макияж будущего - твоего будущего. Невесомая текстура блеска идеально распределяется, укрывая веко глянцевым покрывалом. Безупречное сияние, трендовый vinyl like или wet look макияж, 3D эффект и бесконечный простор для творчества*.
Блеск можно использовать как моно средство для макияжа глаз, так с любыми тенями в качестве топа.
IN TOUCH
Milky Way Lip gloss //
Блеск для губ «Млечный путь»
Прикоснись!
Глубина космического пространства не была бы столь манящей без звезд, чей холодный блеск притягивает умы и сердца.
Блеск «Млечный путь» буквально тает на губах, превращаясь в звездную рассыпь. Тонкая грань между свечением и светом достигается благодаря специальному шимееру и легкой текстуре, которые вместе создают завораживающий эффект звездного сияния млечного пути.
IN TOUCH
Electric Blue Mascara //
Стойкая цветная тушь для ресниц
Цвет: Insane /Безумие
Сияй!
Днем твои глаза как тихая водная гладь, а ночью – мощь и красота молнии, освещающей пространство.
Пришло время взглянуть на красоту в новой перспективе и осветить ее неоновым светом. Уникальная водостойкая тушь для ресниц цвета электрик с неоновым эффектом. Погаси свет, теперь твои глаза укажут дорогу!
Dual Bite Lipstick
Perfectly ombre lips //
Двухцветная губная помада
Цвет: Traffic Light / Трафик лайт
Baby food / Бейби фуд
Love bite / Лав байт
Сочетай!
Двойственность свойственна не только человеку, но и всему что нас окружает. Прекрасно, когда не нужно делать выбор в пользу одной из половин целого.
Сочетание даже полярно разных оттенков в помаде может быть прекрасным, благодаря нежной, как крем основе. Двухцветная, с глянцевым покрытием, помада создаст не только удивительный эффект амбре, но и поразит стойкостью и отсутствием ощущения стянутости губ.
Dragonfly
3D HOLO EYESHADOW
Тени для век с 3 D эффектом
Цвет:
Viridian / Виридиан
Jungle / Джангл
Вдохновляй!
Увидеть северное сияние и непременно заполучить все оттенки его свечения. Теперь это не несбыточная мечта – это удивительная реальность.
Начать свое путешествие в бесконечно прекрасном мире цвета можно прямо сейчас!
Геле подобная текстура теней Dragonfly насыщенна мелкодисперсным голографическим шиммером и 3D глитером, что делает цвет не только объёмным, но помогает ему меняться, в зависимости от освещения.
Красота мира вдохновляет, теперь, вдохновение это ты!
Marshmallow TOUCH,
Pearly Satin Blush //
Жемчужно-сатиновые румяна
Цвет: Fluffy / Флаффи
Создавай!
Радужное свечение, с многотонными прожилками оттенков, которые лишь подчеркивают структуру и усиливают сияние. Что это - поверхность марса, а может само солнце?
Нет, это твой новый реальный фильтр для создания идеального тона. Безупречно лёгкая и шелковистая текстура румян насыщенна шиммером и пигментами последнего поколения, что позволяет использовать румяна и как all over. Несмотря на безупречную стойкость, румяна идеально распределяются, не создают эффекта маски и нивелируют недостатки кожи за счет soft focus эффекта.
IN TOUCH
Nail Polish //
Лак для ногтей
Цвет:
Amethyst / Аметист
Aquamarine / Аквамарин
Будь!
Стать частью большого целого, но быть индивидуальностью. Чувствовать и дарить чувства.
Оттенки, позаимствованные у самой природы – драгоценности на ваших руках. Безупречный цвет, совершенный блеск и завораживающая игра оттенков. Безупречен не только цвет, но и формула – стойкость до 4 дней.
Коллекция уже в продаже в магазинах Л’Этуаль.
По данным пресс-службы бренда.
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