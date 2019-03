Модный макияж: нежность весны в новой коллекции Л'Этуаль

Л'Этуаль представляет in_touch - новую весенне-летнюю коллекцию макияжа для модниц!

In_Touch - значит вернуться из виртуальной реальности и касаться реальных вещей, созерцать красоту мира и делиться ей, делиться эмоциями.

Какой ты видишь себя? Решаешь только ты! Начни создавать свою реальность, покажи себя миру и стань его частью, неразрывной цепью бесконечно прекрасных эмоций.

Ты часть бесконечного, бесконечное - часть тебя.



IN TOUCH

Cosmic Sky Eye Gloss //

Жидкие тени для век

Почувствуй!

Глядя на бескрайнее ночное небо, хочется стать его частью. Завораживающая глубина, ощущение бесконечность и полета…Смотри, внимай и твори, теперь твои глаза – это космос!

Инновационная разработка в мире косметики, блеск для век Cosmic Sky, поможет создать макияж будущего - твоего будущего. Невесомая текстура блеска идеально распределяется, укрывая веко глянцевым покрывалом. Безупречное сияние, трендовый vinyl like или wet look макияж, 3D эффект и бесконечный простор для творчества*.

Блеск можно использовать как моно средство для макияжа глаз, так с любыми тенями в качестве топа.

IN TOUCH

Milky Way Lip gloss //

Блеск для губ «Млечный путь»

Прикоснись!

Глубина космического пространства не была бы столь манящей без звезд, чей холодный блеск притягивает умы и сердца.

Блеск «Млечный путь» буквально тает на губах, превращаясь в звездную рассыпь. Тонкая грань между свечением и светом достигается благодаря специальному шимееру и легкой текстуре, которые вместе создают завораживающий эффект звездного сияния млечного пути.



IN TOUCH

Electric Blue Mascara //

Стойкая цветная тушь для ресниц

Цвет: Insane /Безумие

Сияй!

Днем твои глаза как тихая водная гладь, а ночью – мощь и красота молнии, освещающей пространство.

Пришло время взглянуть на красоту в новой перспективе и осветить ее неоновым светом. Уникальная водостойкая тушь для ресниц цвета электрик с неоновым эффектом. Погаси свет, теперь твои глаза укажут дорогу!

Dual Bite Lipstick

Perfectly ombre lips //

Двухцветная губная помада

Цвет: Traffic Light / Трафик лайт

Baby food / Бейби фуд

Love bite / Лав байт

Сочетай!

Двойственность свойственна не только человеку, но и всему что нас окружает. Прекрасно, когда не нужно делать выбор в пользу одной из половин целого.

Сочетание даже полярно разных оттенков в помаде может быть прекрасным, благодаря нежной, как крем основе. Двухцветная, с глянцевым покрытием, помада создаст не только удивительный эффект амбре, но и поразит стойкостью и отсутствием ощущения стянутости губ.

Dragonfly

3D HOLO EYESHADOW

Тени для век с 3 D эффектом

Цвет:

Viridian / Виридиан

Jungle / Джангл

Вдохновляй!

Увидеть северное сияние и непременно заполучить все оттенки его свечения. Теперь это не несбыточная мечта – это удивительная реальность.

Начать свое путешествие в бесконечно прекрасном мире цвета можно прямо сейчас!

Геле подобная текстура теней Dragonfly насыщенна мелкодисперсным голографическим шиммером и 3D глитером, что делает цвет не только объёмным, но помогает ему меняться, в зависимости от освещения.

Красота мира вдохновляет, теперь, вдохновение это ты!

Marshmallow TOUCH,

Pearly Satin Blush //

Жемчужно-сатиновые румяна

Цвет: Fluffy / Флаффи

Создавай!

Радужное свечение, с многотонными прожилками оттенков, которые лишь подчеркивают структуру и усиливают сияние. Что это - поверхность марса, а может само солнце?

Нет, это твой новый реальный фильтр для создания идеального тона. Безупречно лёгкая и шелковистая текстура румян насыщенна шиммером и пигментами последнего поколения, что позволяет использовать румяна и как all over. Несмотря на безупречную стойкость, румяна идеально распределяются, не создают эффекта маски и нивелируют недостатки кожи за счет soft focus эффекта.

IN TOUCH

Nail Polish //

Лак для ногтей

Цвет:

Amethyst / Аметист

Aquamarine / Аквамарин

Будь!

Стать частью большого целого, но быть индивидуальностью. Чувствовать и дарить чувства.

Оттенки, позаимствованные у самой природы – драгоценности на ваших руках. Безупречный цвет, совершенный блеск и завораживающая игра оттенков. Безупречен не только цвет, но и формула – стойкость до 4 дней.

