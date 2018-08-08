Модный макияж: пинап-шик theBalm в Л'Этуаль

Обаятельный и привлекательный стиль пинап - любимец многих девушек по обе стороны океана, поэтому с тех пор, как год назад в магазинах Л'Этуаль появилась американская бьюти-сенсация theBalm разрисованные палетки и тюбики бренда обитают в косметичках почти каждой модницы!

Каждая новинка от пинап-художников из Сан-Франциско - красивая история с игривыми оттенками и легким, но все же смылом.

Создательница theBalm Марисса Шипман (Marissa Shipman) прошла тернистый пусть от хладнокровных отказов в трудоустройстве в косметические компании до терпеливого изучения бьюти-технологий и рождения первого авторского продукта - бальзама для губ, ставшего бестселлером витрин Sephora.

И теперь, уже пятнадцатый год подряд, команда профессионалов под руководством Мариссы и ее сестры Жорданы выпускает креативные пинап-новинки с палитрой макияжа для кокетливых красоток самых разных типажей внешности, характеров и образа жизни - идеальные героини изображены на коробочках, поэтому можно абсолютно точно найти себя!

Или джентльмена своей мечты.

У каждого оттенка теней, хайлатеров, карандашей и помад есть свое имя - от нежного Fabulous до драматичного Brave.

Пинап-героини палеток отправляются в дальние вояжи, на экзотические пляжи, пикники и романтические ужины и для каждого повода - новая роскошная палитра.

Ищите новинки theBalm в эксклюзивных корнерах магазинов Л'Этуаль и преображайтесь в стиле пинап!

Автор: Диана Мицкевич