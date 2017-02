Модный маникюр:новый дышащий лак-уход от ORLY

Мечта всех модниц планеты о чудо-лаке для ногтей, который один возьмет на себя тройную миссию базы, цвета и топа наконец-то исполнилась - креативная команда знаменитого американского бренда ORLY создала сенсационный лак-уход BREATHABLE™ и теперь наши представления о маникюре и педикюре уже никогда не будут прежними!

Теперь достаточно просто нанести новый лак-уход на "голые" ноготки в два слоя и дать лаку высохнуть всего 7-10 минут. Никакие базовые и топовые покрытия нам больше просто не нужны.

Умная дышащая формула, увлажняющий провитамин B5 и питательное аргановое масло в составе лака BREATHABLE™ способствуют укреплению и росту ногтей пока вы и все окружающие радуетесь стильному цветному маникюру и педикюру. Мечта стала реальностью, не правда ли?

Итак, теперь домашний маникюр становится намного легче, приятнее и быстрее! А с помощью специальной плоской кисточки от ORLY даже самой эмоциональной барышне удастся мастерски покрыть ноготки гладкими тонкими слоями, как в салоне.

В палитре премьерной коллекции лаков BREATHABLE™ представлено 18 модных оттенков + бесцветный глянцевый блеск-уход для самых гламурных девушек.

Мои фавориты - классические алые оттенки, ведь они всегда актуальны и шикарны. Самый эффектный - чистый клубничный под названием Love My Nails, который можно назвать идеальным красным на все времена. Похожий на него как две капли лака, но все-таки более игривый - неоновый алый Beauty Essential. И, наконец, освежающий коралловый Nail Superfood можно "надевать" по настроению, чтобы отдохнуть от традиционного красного.

Любительницы глубоких насыщенных тонов оценят смелую фуксию Give Me A Break, искрящийся вишневый Stronger ThanEver, космический индиго Pick Me Up и драматичный бордовый The Antidote.

А когда соскучимся по наивным облачно-небесным оттенкам, "переодеваем" ноготки в томный молочно-сиреневый Pamper Me, беззаботный сливочный Light As A Feather, скромный кремово-серый Power Packed или лиричный нежно-васильковый Just Breathe.

Чтобы приблизить теплую цветущую весну делаем маникюр в тонах майского букета - с розовыми пионами Happyand Healthy и мятными лепестками Fresh Start или миксуем сиреневый TLC с фиалковым Feeling Free.

Не забыты и нейтральные бежевые оттенки, которые мгновенно адаптируются к любому стилю и времени суток - пудровый Barely There, нюдовый Rehab и карамельный Nourishing Nude роскошны как на офисном совещании, так и на курортной вечеринке.

Какой бы цвет вы ни выбрали, одним точно не ограничиться - вся палитра BREATHABLE™ наполнена солнечным калифорнийским настроением, чтобы мы улыбались и раскрашивали будни в любую погоду.

ORLY обещает регулярно дополнять палитру трендовыми сезонными оттенками и ближайшее пополнение коллекции ждет нас уже весной!

Автор: Диана Мицкевич