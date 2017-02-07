Вход
ADV
Интересно
Косметика и парфюмерия (434)
Все сюжеты
Диана Мицкевич

Модный маникюр:новый дышащий лак-уход от ORLY

  • 107
  • 0
  • 07 Февраля 201710:14
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Мечта всех модниц планеты о чудо-лаке для ногтей, который один возьмет на себя тройную миссию базы, цвета и топа наконец-то исполнилась - креативная команда знаменитого американского бренда ORLY создала сенсационный лак-уход BREATHABLE™ и теперь наши представления о маникюре и педикюре уже никогда не будут прежними!

Теперь достаточно просто нанести новый лак-уход на "голые" ноготки в два слоя и дать лаку высохнуть всего 7-10 минут. Никакие базовые и топовые покрытия нам больше просто не нужны. 

Умная дышащая формула, увлажняющий провитамин B5 и питательное аргановое масло в составе лака BREATHABLE™  способствуют укреплению и росту ногтей пока вы и все окружающие радуетесь стильному цветному маникюру и педикюру. Мечта стала реальностью, не правда ли?

Итак, теперь домашний маникюр становится намного легче, приятнее и быстрее! А с помощью специальной плоской кисточки от ORLY даже самой эмоциональной барышне удастся мастерски покрыть ноготки гладкими тонкими слоями, как в салоне. 

В палитре премьерной коллекции лаков  BREATHABLE™ представлено 18 модных оттенков + бесцветный глянцевый блеск-уход для самых гламурных девушек. 

Мои фавориты - классические алые оттенки, ведь они всегда актуальны и шикарны. Самый эффектный - чистый клубничный под названием Love My Nails, который можно назвать идеальным красным на все времена. Похожий на него как две капли лака, но все-таки более игривый - неоновый алый Beauty Essential. И, наконец, освежающий коралловый Nail Superfood можно "надевать" по настроению, чтобы отдохнуть от традиционного красного. 

Любительницы глубоких насыщенных тонов оценят смелую фуксию Give Me A Break, искрящийся вишневый Stronger ThanEver, космический индиго Pick Me Up и драматичный бордовый The Antidote.    

А когда соскучимся по наивным облачно-небесным оттенкам, "переодеваем" ноготки в томный молочно-сиреневый Pamper Me, беззаботный сливочный Light As A Feather, скромный кремово-серый Power Packed или лиричный нежно-васильковый Just Breathe. 

 

Чтобы приблизить теплую цветущую весну делаем маникюр в тонах майского букета - с розовыми пионами Happyand Healthy и мятными лепестками Fresh Start или миксуем сиреневый TLC с фиалковым Feeling Free.

Не забыты и нейтральные бежевые оттенки, которые мгновенно адаптируются к любому стилю и времени суток - пудровый  Barely There, нюдовый Rehab и карамельный Nourishing Nude роскошны как на офисном совещании, так и на курортной вечеринке. 

 

 Какой бы цвет вы ни выбрали, одним точно не ограничиться - вся палитра BREATHABLE™ наполнена солнечным калифорнийским настроением, чтобы мы улыбались и раскрашивали будни в любую погоду.

 ORLY обещает регулярно дополнять палитру трендовыми сезонными оттенками и ближайшее пополнение коллекции ждет нас уже весной!

Автор: Диана Мицкевич 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru