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Диана Мицкевич

Модный мастер-класс: Fashion фотография в Аптекарском огороде

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  • 12 Августа 201721:50
По четвергам 17, 24 и 31 августа в 19.00 под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" начнутся бесплатные мастер-классы по фотографии, каждый из которых посвящён определённой теме и организован сетью фотостудий в центре Москвы R2photos. 17 августа —"Fashion фотография", 24 августа — "Вводная в фотографию: советы и приемы для начинающих фотографов", 31 августа — "Стрит-фотография, или уличная фотография".   R2photos — беспрецедентный и первый в своем роде проект, представляющий собой сеть фотостудий в центре Москвы. Это современный фотолофт со множеством эксклюзивных локаций, тематических зон и мобильных декораций. Это три этажа фантазий и серьезный штат профессиональных фотографов — людей, которые умеют останавливать время и менять пространство.  

 

        R2photos существует и развивается не за счет аренды залов, как большинство фотостудий, а благодаря нетривиальному подходу к съемкам и оригинальному воплощению идей.  

 

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм очень рад очередному творческому проекту, открытому для всех желающих:     — Наш сад обожают как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители со всей России! Именно поэтому мы счастливы, что продолжаем проведение тематических мастер-классов по фотографии — бесплатных для гостей "Аптекарского огорода". "Fashion фотография" — это знакомство с устройством глянцевых журналов, современными стандартами работы в глянце, приёмами планирования и проведения съёмок.   На мастер-классе "Вводная в фотографию" участники познакомятся с множеством простых советов, следуя которым можно заметно улучшить уровень своих работ. Разговор пойдет как о самых важных технических аспектах фотосъемки, так и о композиционных приемах, позволяющих сделать фотографии более интересными вне зависимости от камеры. Также гости узнают о типичных ошибках, которые допускают начинающие фотографы, и о том, как их избежать.   На "Стрит-фотографии, или уличной фотографии" расскажут о пространстве и композиции, правильном свете, взаимодействии с людьми, решающем моменте, "видимом" и "невидимом" фотографах.   В выходные и в дни проведения мастер-классов в кассе сада будут раздавать сертификаты на подарок в виде фотосессии.   Первые три мастер-класса по фотографии прошли в "Аптекарском огороде" в июле с полным аншлагом, поэтому мы и решили провести занятия по новым, крайне актуальным, темам.

 

 

Аптекарский огород ждет в гости начинающих фотографов! Продолжительность — 1 час. В группе — не более 25 человек. Место проведения — Выставочное поле.   Регистрация на мастер-классы обязательна — http://www.hortus.ru/schedule     

По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" 

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