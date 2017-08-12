Модный мастер-класс: Fashion фотография в Аптекарском огороде

R2photos существует и развивается не за счет аренды залов, как большинство фотостудий, а благодаря нетривиальному подходу к съемкам и оригинальному воплощению идей.
Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм очень рад очередному творческому проекту, открытому для всех желающих: — Наш сад обожают как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители со всей России! Именно поэтому мы счастливы, что продолжаем проведение тематических мастер-классов по фотографии — бесплатных для гостей "Аптекарского огорода". "Fashion фотография" — это знакомство с устройством глянцевых журналов, современными стандартами работы в глянце, приёмами планирования и проведения съёмок. На мастер-классе "Вводная в фотографию" участники познакомятся с множеством простых советов, следуя которым можно заметно улучшить уровень своих работ. Разговор пойдет как о самых важных технических аспектах фотосъемки, так и о композиционных приемах, позволяющих сделать фотографии более интересными вне зависимости от камеры. Также гости узнают о типичных ошибках, которые допускают начинающие фотографы, и о том, как их избежать. На "Стрит-фотографии, или уличной фотографии" расскажут о пространстве и композиции, правильном свете, взаимодействии с людьми, решающем моменте, "видимом" и "невидимом" фотографах. В выходные и в дни проведения мастер-классов в кассе сада будут раздавать сертификаты на подарок в виде фотосессии. Первые три мастер-класса по фотографии прошли в "Аптекарском огороде" в июле с полным аншлагом, поэтому мы и решили провести занятия по новым, крайне актуальным, темам.
http://www.hortus.ru/schedule
По данным пресс-службы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"
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