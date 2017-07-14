Модный мастер-класс: йога вместе с Colgate в Сокольниках

В это воскресенье всех гостей парка «Сокольники» ждет приятный сюрприз от компании Colgate - 16 июля в 16:00, 17:00 и 18:00 в Ротонде состоятся мастер-классы по йоге и ароматерапии.

Участники йога-классов освоят практику сохранения жизненной энергии, нахождения духовного баланса и физического равновесия. Во время занятий преподаватель научит ощущать связь с природой и расскажет о традиционных ингредиентах и старинных рецептах китайской медицины, которые легли в основу новой линейки продуктов – Colgate «Древние Секреты».

«Древние Секреты» c экстрактами лотоса, лимона, сока алое, водорослей и морской соли удивят вас не только заметным и ощутимым оздоровительным эффектом, но и веселыми цветами и яркими вкусовым ощущениями!

Эти ингредиенты выбраны не случайно, ведь еще в глубокой древности они входили в рецептуру китайских лекарственных и косметических средств. Масло лотоса являлось тонизирующим и успокаивающим средством, лимон и алоэ использовались для поддержания иммунитета, а морские соль и водоросли– для безопасного отбеливания. Их целебные свойства нашли отражение и в рецептах для защиты зубов и десен, к которым обратился Colgate, создавая серию средств «Древние Секреты».

Все самые интересные подробности о модной новинке для безупречной улыбки эксперты расскажут уже совсем скоро - в воскресенье!

Гостей очередного события сезона улыбок в парке «Сокольники» ждут позитивные йога-впечатления, подарки и фото на память от Colgate.

Dress code: спортивно и комфортно.

До встречи у Ротонды!

Диана Мицкевич по данным пресс-службы Colgate.