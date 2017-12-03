Модный Новый год для детей и их родителей. Новогодний модный показ Eventail Kids

11 декабря 2016 года в зале торжеств «МАНОН», рядом с Домом Правительства Российской Федерации и центром Международной торговли состоялся IV Всероссийский Модный детский показ Eventail Kids. Спустя год, 10 декабря 2017 года, новогодний детский показ Eventail Kids пройдет в ресторане «О’ШАЛЕЙ» на Рублевке.

Eventail Kids – это и модный показ, и эксклюзивный детский праздник, новый формат семейного отдыха. На показах представлены самые актуальные тенденции детской моды, яркие декорации сказочного интерьера. Представители ведущих брендов модной детской одежды заранее подбирают индивидуальные образы для каждого ребенка, а профессиональные стилисты и визажисты создают прически и макияж. В общей сложности в мероприятии приняли участие 120 детей в возрасте от 3 до 14 лет.

В прошлом новогоднем показе свои коллекции представили такие бренды детской одежды как Stilnyashka, Miki House, Choupette, Irina Scharlau, Lerede, Leya Me, а также бренд детской обуви PABLOSKY.

Доброй традицией стало участие в показе Eventail Kids детей «звезд» российского шоу-бизнеса. В показе 2016-го на подиум они вышли вместе с родителями для Family Look:

Светлана Гагарина (Миссис Россия 2015) с дочками Лизой и Алисой;

Евгения Феофелактова (участница телепроекта Дом-2) c сыном Даниэлем Гусевым;

Майданова Наталья (певица) c сыном Бориславом и дочкой Владой;

Ирина Сашина (телеведущая) c сыновьями Германом, Романом и дочкой Марийкой;

Александр Белов (международный эксперт по стилю).

Одежду для взрослых предоставили ателье персонального пошива костюмов Andrea Padovan Sartoria, Модный Дом Svetlana Lyalina и обувь от Reach Heaven men`s shoes handmade.

Подарки, угощения, а также другую помощь и поддержку оказали постоянные друзья и партнеры ГК Eventail®, организатора показа.

Создание образов

Сеть детских парикмахерских «Воображуля»

Семейная студия имиджа Barber

Модельное агентство PREMIUM KIDS, г. Нижний Новгород

Стилист-визажист Наталья Яковчук

Стилист Даниил Ногин

Визажист Татьяна Пось

Партнеры

Mobile Beauty Lab We Love Make-up Studio

Детский и семейный клуб Viki Land

Магазин детских игрушек «Гулливер»

Ресторан «Бочка»

Зал торжеств «Манон»

Студия Живописи Александры Мироновой

Plastic Surgeon Dr. Pavel Korneev

Opera Project Поющие повара

Арт-студия Jocker School

Детские праздники Lobacheva Project

Официальная вода показа – «Королевская вода».

Контакты

Официальный сайт Группы Компаний Eventail®: www.eventail.ru

Официальный сайт показа: www.eventail-kids.ru

E-mail: info@eventail-kids.ru

+7 (495) 120 06 23

+7 (495) 585 65 75

Для СМИ и партнеров:

+7 (926) 701 74 41, Ирина Володкина

Будем рады встрече с Вами на нашем показе!