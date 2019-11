Модный показ состоялся в движущемся аэроэкспрессе в "Шереметьево"

Мировая история моды пополнилась сенсационным фактом. 19 ноября 2019 года состоялся первый в мире показ в вагоне двухэтажного аэроэкспресса, который проследовал от Белорусского вокзала до международного аэропорта «Шереметьево» и обратно.

Прошедшее событие перевернуло все представления о том, как могут быть использованы транспортные артерии столицы, и о том, в каких локациях и в каком формате может проходить fashion-показ в 21-м веке! Совершенно новый взгляд на современное дефиле представил осенний сезон российской недели моды «Russia. Modest Fashion Group» (@Russia.ModestFW), организованный агентством First Fashion Group.

Впервые двухэтажные аэроэкспрессы начали курсировать осенью 2017 года в аэропорты Домодедово и Внуково. И только 9 ноября 2019 года, буквально за неделю до показа, в первый рейс отправился первый двухэтажный аэроэкспресс с Белорусского вокзала в аэропорт «Шереметьево». Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» производства швейцарской компании Stadler отличаются улучшенной плавностью хода, повышенной вместительностью и уровнем комфорта. И, как смогли оценить все гости показа, обеспечивают настолько высокий уровень комфорта для пассажиров, что в этих составах можно даже проводить модные дефиле прямо во время движения.

Всю дорогу, включая обратный путь, модный показ проходил прямо в вагоне на полном ходу. Свои коллекции представили: Victoria Andreyanova, Дом Моды EFREMOV, ARSHAEVY, Rainbow bow, Модный дом ZIMA, ANASTASIYA KUCHUGOVA, Asian Spirit, Magiamanus, Rosbalet.

Осваивая все новые железнодорожные пространства, дефиле «Russia. Modest Fashion Group» проходили в этот вечер не только в вагонах. Так, во время непродолжительной остановки в «Шереметьево» прямо на перроне состоялся показ дизайнера Виктории Андреяновой. Для знакомства с коллекцией зрители с удовольствием сменили локацию и переместились на время на платформу.

В числе избранных персон, которые с восторгом внимали невиданному действу, были высокопоставленные представители иностранных держав, топ-менеджеры, эксперты бьюти-, фэшн- и эвент-индустрии, селебрити (Вика Цыганова, Владимир Лёвкин, Катя Лель, Лариса Вербицкая и другие), журналисты и модные блогеры. Еще за несколько дней до показа список желающих попасть на исторический показ в четыре раза превышал реальный лимит посадочных мест, что было непростой задачей.

Для дизайнеров, моделей, гостей все происходящее стало настоящим приключением, неожиданным, будоражащим, заставляющим удивляться и испытывать острые ощущения.

«Показ в поезде - это, пожалуй, самое сенсационное хулиганство! – делится впечатлениями владелица шапо-ателье Magia Manus Анастасия Любимова. - Мода - это движение. Вчера нам всем удалось раскрыть это в самом прямом смысле слова. Вчерашние модные показы - прикладное доказательство тому, что мода движется по кругу, забирая с фешн-платформ новых и новых пассажиров».

«Вчера мы получили совершенно новый опыт проведения модного показа! – не скрывает восторга дизайнер Анастасия Кучугова. - Это очень расширяет допустимые горизонты, ибо невозможное теперь тоже становится возможным. Благодарны колоссальной работе организаторов, по проведению и координации такого технически сложного проекта!»

Российское агентство First Fashion Group, подарившее миру этот необычный фэшн-марафон в движущемся поезде, известно своим креативным подходом и уже проводило модные дефиле в таких нестандартных локациях, как аэропорт, крыша небоскреба, тропическая оранжерея и других экзотических местах. Агентство First Fashion Group является организатором сразу трех самостоятельных недель моды: «Russia.Modest Fashion Week» (Благопристойная неделя моды), «Russia.FUR Fashion Week» (Меховая неделя моды), «Russia. YOUth Fashion Week» (Молодежная неделя моды). Основной особенностью данных проектов является то, что они не имеют в России аналогов и являются, в каждом из указанных сегментов, единственными регулярными неделями моды федерального уровня.

«Местом проведения «Russia. Modest Fashion Week» выбрала, как всегда, нестандартную площадку, - рассказывает учредитель компании First Fashion Group Александр Богза. – «Шереметьево» и аэроэкспресс, идущий в международный аэропорт, - это те пространства, где встречаются люди разных стран, разных культурных традиций, различных предпочтений в одежде. Мы представили свое видение современной моды, погрузив ее в неожиданный урбанистический контекст».

«У компании «Аэроэкспресс» уже есть опыт проведения модных показов в железнодорожном депо, а теперь такое мероприятие состоялось еще и в нашем двухэтажном поезде во время движения. Это было действительно уникальное путешествие в мир моды и мир транспорта одновременно», - отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Следующий сезон «Russia. Modest Fashion Week» уже состоится весной 2019 года.

