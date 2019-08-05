Модный праздник: День рождения Жуи и Диндин в Московском зоопарке

31 июля Московский зоопарк отметил первый в своей истории День рождения больших панд. Они жили здесь и раньше: Пинь-Пинь, Ань-Ань, Бэнь-Бэнь и Вэнь-Вэнь. Но как особое мероприятие – это впервые. Диндин и Жуи стали первопроходцами!



Жуи переводится с китайского как «благополучие». Диндин – «каждый день». Но в этот день – было особенно много радости и счастья!

Праздник начался с огненного шоу китайских барабанщиков «Золотые драконы» – у главного входа в Зоопарк. Яркие костюмы, обжигающие ритмы и настоящий дракон – все это напрочь развеяло небольшой моросящий дождь.



У павильона «Фауна Китая» панд поздравляли воодушевленные посетители. Всем желающим раздавались листовки с текстом песни «С днем рождения тебя». Пока нет общего мнения – какой язык панды понимают лучше. Поэтому пели на русском и китайском.



Одна из песен точно подействовала – появились панды. Сначала вышел Жуи. Вальяжно прошелся по дорожке из подарков, потыкал каждый из них лапой – и взошел напрямую к торту. Немного понюхал, озадаченно потрогал и, недолго думая, просто повалил его набок.



Затем появилась Диндин. У нее был особенный подарок как девочке – цветочно-фруктовый букет. Она аккуратно открыла каждый подарок. Деловито развернула все пакетики. Только потом подошла к торту – и начала деликатно отковыривать с него кусочки фруктов.



Приготовленные торты – шедевры пищевого обогащения. Они состояли из нескольких блоков льда, соединенных бамбуковыми стеблями. На поверхности были вморожены ломтики яблок, груш, моркови.

Для Жуи был выбран более «мужской» формат – угловатые очертания и светло-синий цвет. У Диндин тортик был округлым и нежно-оранжевым.



День рождения завершился открытием выставки «Где живут панды? / Флора и фауна Китая в живописи Анны Донченко». В зоопарковском музее «Дом Клюева» теперь можно увидеть целую серию картин, посвященных Диндин и Жуи. На них – даже лучше, чем на фотографиях – можно уловить характер наших панд.

Разудалую непосредственность именинника, деликатную сдержанность

именинницы– и многое другое.

Если захотите прикоснуться к искусству – или просто решите перевести дух – обязательно заходите.Там очень умиротворяющая атмосфера.



Праздник завершился для людей – а панды остались наслаждаться подарками. Разбирать торты, открывать коробочки, шуршать картоном. У них впереди еще целая жизнь. И мы постараемся обеспечить им благополучие каждый день!

По данным пресс-службы Московского зоопарка.