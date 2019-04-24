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Диана Мицкевич

Модный ресторан: "Горыныч" получил "Золотую Пальмовую ветвь 2019".

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  • 24 Апреля 201918:15

22 апреля в зале «Мир» на Цветном бульваре при поддержке Федерации рестораторов и отельеров, Гильдии шеф-поваров и журнала «Ресторатор Шеф» состоялись VI фестиваль ресторанных концепций PalmaFest и Российский финал Международной премии Palme d’Or / «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2019».

Обладателем Золотой Пальмовой Ветви стал ресторан «Горыныч», создатели Борис Зарьков, Илья Тютенков и Владимир Мухин. Именно этот проект представит нашу страну на международном финале Palmе d’Or в Париже в 2020 году.

Palma d’Or — престижная награда, которая помогает новым ресторанам 
получить признание на международном уровне. Премия основана авторитетной европейской ассоциацией Leaders Club International. Формат фестиваля позволяет всем желающим — как профессионалам HoReCa, так и рестораноманам — напрямую пообщаться с создателями самых актуальных, перспективных проектов, продегустировать самые трендовые блюда и принять участие в голосовании: за какой концепцией будущее?

С утра и до вечера на большой сцене зала «Мир» авторы концепций — 
владельцы, управляющие, специалисты по продвижению — рассказывали 
истории создания своих проектов, делились профессиональными секретами 
и новыми «фишками». Шеф-повара ресторанов-финалистов в формате 
экспресс-мастер-классов представляли свои знаковые блюда, которые тут же подавались для дегустации гостям фестиваля.

Обладателем "Золотой Пальмовой Ветви" стал ресторан «Горыныч», создатели Борис Зарьков, Илья Тютенков и Владимир Мухин. 

«Серебряной Пальмовой ветви» был удостоен ресторан Birch (Санкт-Петербург) Арслана Бердиева и команды шеф-поваров.



«Бронзовую Пальмовую ветвь» получил проект Владимира Перельмана - ресторан «Рыба моя». 


Специальный приз «Лучшая ресторанная концепция года. Выбор ресторанных обозревателей» достался ресторану из  Санкт-Петербурга  Birch. 



Ресторатором года объявлен Антон Пинский. 

 

По данным пресс-службы проекта. 

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