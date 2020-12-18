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Рождество и Новый год (348)
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Алексей Бобровский

«Модный Рождественский Базар»

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  • 18 Декабря 202010:14
Сюжеты: Рождество и Новый год

12 декабря в изящных интерьерах отеля Moscow Marriott Royal Aurora Hotel состоялся «Модный Рождественский Базар».
Среди участников дизайнерские бренды: Asian Spirit, Furamazing, Kalista Gloves, OnlyFur, Magiamanus, Polina Magiy, Sona Impex, Katerina Malina, Oksana Yarmolnik, Trust the bottle и многие другие.
Кроме рождественских покупок, все гости могли участвовать в мастер-классах от Star Ling по созданию дизайнерских елочных игрушек, палантинов и колье, механических часов, а также ароматерапия, встреча с астрологами, гадание на картах Таро. Посетителей ждал фейерверк покупок: платья, головные уборы, меха и украшения, французский парфюм и новогодние сувениры, бесплатный бар, подарки и сюрпризы, лотерея с ценными призами, волшебная рождественская музыка, мастер-классы и сказочная фотозона.

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