Модный совет: как выбрать обувь для встречи Нового года

2019-й не за горами! И если вас не вдохновляет экстремальный шопинг за день до торжества, сейчас самое время подумать о праздничном наряде! Как выбрать правильный образ, если вы мечтаете о позитивных изменениях в новом году?

Креативные команда немецкого обувного бренда CAPRICE советует модницам выбирать новогодние туфельки-ботиночки в соответствии с вашим индивидуальными стилем, дизайнерскими трендами и модной астрологией.

Наступающий год пройдёт под покровительством весьма экстравагантной Жёлтой Земляной Свиньи. Её основные цвета – жёлтый и золотистый. Если они вам не очень нравятся, подойдут более холодные или, наоборот, тёплые оттенки: бежевый, горчичный, оливковый, песочный, шоколадный, кофе с молоком, терракотовый и даже красный.

В одежде вполне допускаются белый, чёрный, серый, а также все природные цвета – травы, воды, неба. Ведь они тоже близки к стихии хозяйки года.

Свинья благосклонна к богатым тканям – шёлку, шифону, бархату и коже, к вышивке, кружевам, люрексу и отделке под золото. Если вы всё это не любите, не огорчайтесь – она ценит комфорт и лояльна к простым, но стильным вещам.

В тренде многослойные летящие юбки, комбинезоны и брюки всех фасонов. Дополнят образ украшения, предпочтительно крупные и из натуральных материалов – золота, дерева, камня и керамики.

Если вы сомневаетесь, что хозяйке года понравится ваше платье, задобрите её обувью. Подойдут золотистые, жёлто-коричневые, бежевые, зелёные, чёрные туфли и ботильоны. Все эти цвета представлены в новой коллекции обувного бренда CAPRICE.



Например, туфли из коллекции CAPRICE Premium цвета золотой рептилии с оптическим эффектом «брызги шампанского» на высоких гальванизированных каблуках. Они визуально удлиняют ноги за счёт светлого оттенка и дизайна. К ним отлично подойдут однотонное тёмное вечернее платье и клатч, схожий по фактуре и цвету с туфлями.



Если вы планируете веселиться не только дома, но и на улице, стоит подобрать сапожки или ботильоны в актуальных цветах стихии земли, чтобы они стали модным талисманом наступающей зимы 2019.

По данным пресс-службы бренда.