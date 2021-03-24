Модный вечер A La Russe

19 марта в старинном московском особняке на улице Станиславского прошла вечеринка в стиле A La Russe. Мероприятие включало в себя показы российских дизайнеров, лекции по истории моды, мастер-классы, встречи со звёздами театра и кино, модный маркет, иммерсивное шоу и танцы до утра. Знаменитый особняк превратился в уникальное иммерсивное пространство, которое погрузило гостей в атмосферу исконно русских ценностей и провело сквозь многовековую историю российской моды.

Мероприятие вобрало в себя множество жанров - от ярмарочных традиций, где каждый может стать участником, или зрителем многочисленных забав и приобрести подарки себе и близким, до изысканных салонных вечеров под звуки романсов, где при мерцающем отблеске свечей раскладывают пасьянсы на любовь и будущее. Лекции «Парфюмерный гардероб. Лайфхаки как аромат продлить, как его лучше хранить, как сочетать. Какой аромат работает», «Закулисья Мировых Недель моды: Париж, Милан, Майами, Москва», «Ключ к молодости и красоте» придали событию просветительский и познавательный характер.

Модный вечер Первой Женской Академии – это не только светское мероприятие, но и социальный проект. Первая Женская академия представила свой новый проект - школа-жизни.рф, целями которого является всестороннее развитие и обеспечение качественно нового, яркого досуга для современной, стремящейся к самопознанию женщине.